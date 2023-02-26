信仰帶動觀光正夯 台南安南區籌備鹿耳門文化觀光發展協會

土城正統鹿耳門聖母廟號召文史學者、社區及生態旅遊達人等召開「台南市鹿耳門文化觀光發展協會」籌備會議。（記者王姝琇攝）

2023/02/26 14:31

〔記者王姝琇／台南報導〕後疫情時代拚經濟！為發展安南區文化觀光旅遊產業，創造地方共榮共好，土城正統鹿耳門聖母廟號召文史學者、社區及生態旅遊達人等召開「台南市鹿耳門文化觀光發展協會」籌備會議，期許透過短中長期規劃，讓信仰帶動觀光成為風潮。

正統鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，鹿耳門聖母廟是全國最大的媽祖廟，不僅歷史悠久、文化底蘊深厚，向北能串聯七股熱門景點，往南銜接四草、安平，更能延伸到舊城區觀光路線，但卻長期缺乏完整的行銷；期許此次發起號召志同道合的人共同成立協會，透過集思廣益、分享經驗、交流意見，創造地方共榮共好。

與會的南市議員蔡麗青認為，安南區近年人口大增、發展迅速，但欠缺成熟商圈，需要透過統籌規劃才能吸引外來觀光客；目前天馬電台創意園區正進行招商；安南區唯一的商業區「商60」也完成重劃；鎮門宮周邊也有建商有意投資渡假村，加上逐步成形的九份子重劃區等，初估再過3年安南區就會發展成為地方重鎮，「此時成立協會著手統籌正是時候，屆時才能迎接觀光人潮，帶動地方經濟。」

文史工作者代表謝奇峰表示，短期將舉辦導覽解說營培訓解說員，並開辦文史營深化在地故事、代代相傳，引領更多人深入了解，進而與台南舊城區進行串聯。

七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽帶來七股推展觀光旅遊的經驗分享，他指出，唯有透過在地特色生產、生態與生活的結合，文化發展協會才能深耕永續。

土城正統鹿耳門聖母廟號召文史學者、社區及生態旅遊達人等召開「台南市鹿耳門文化觀光發展協會」籌備會議。（記者王姝琇攝）

鹿耳門聖母廟是全國最大的媽祖廟，歷史悠久、文化底蘊深厚。（記者王姝琇攝）

鹿耳門聖母廟向北能串聯七股熱門景點。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法