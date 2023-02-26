南台灣水情嚴峻 1666萬噸多元水源灌溉春季雜作

農委會主委陳吉仲（螢光色背心）視察嘉南地區春季雜作抗旱灌溉整備情形。（記者劉婉君攝）

2023/02/26 13:15

〔記者劉婉君／台南報導〕南部地區已超過560天未有大雨以上的降雨，水情嚴峻，行政院農業委員會農田水利署將於3月1日起，針對嘉南地區春季雜作，啟動多元水源的灌溉計畫，農委會主委陳吉仲今（26）日南下視察現地抗旱灌溉整備情形。

今年以來，嘉南地區累積降雨量為歷年同期平均值4成，目前曾文-烏山頭水庫蓄水率僅2成6，蓄水量合計約1億5千萬噸。農水署研訂「嘉南地區112年春季雜作抗旱灌溉計畫」，規劃運用埤塘、溪流、區域排水、公有及民間水井等多元水源，搭配烏山頭水庫最少的供水量，進行春季雜作供灌。

陳吉仲今天上午在農水署長蔡昇甫及嘉南農田水利管理處、水利小組長等陪同，前往台南市新化區虎頭溪嘉南大圳南幹支線視察，了解相關的抗旱灌概整備情形。

陳吉仲表示，嘉南平原是全台灣最重要的農業生產區，政府去年就已超前部署，農委會已針對1萬9000公頃一期稻作，採取休耕節水措施，每公頃補助9萬6000元已在過年前發給農民。

陳吉仲指出，另外還有4萬2000多公頃的春季雜作，透過多元管道找到約1600萬噸用水，希望給農民適當水資源，確保雜作生產，滿足糧食安全。

陳吉仲指出，總統蔡英文與行政院長陳建仁已指示農委會，在疫後特別條例中的韌性農業，針對水資源使用效率提升，要做好基礎工程，確保所有農民收入維持穩定，且提供全民糧食安全所需要農產品。

農水署嘉南管理處表示，春季雜作抗旱灌溉作業3月1日起將先由南幹線系統（包含新化、佳里、麻豆等3個分處）開始實施，3月9日由北幹線系統（包含新營、嘉義、朴子等3個分處）接續，呼籲農民配合嘉南管理處分區供灌時間取水，以提高灌溉效率，切勿私自取水，影響整體灌溉作業。

農委會主委陳吉仲（右3）在農水署長蔡昇甫（右1）等人陪同下，視察嘉南地區春季雜作抗旱灌溉整備情形。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法