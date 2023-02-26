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    神明界巨星重現英姿 台南西羅殿二鎮完成修復3/1開光

    西羅殿二鎮金闕順天尊王委由東方意境修復師紀貴堡（右1）進行修復。（記者王姝琇攝）

    西羅殿二鎮金闕順天尊王委由東方意境修復師紀貴堡（右1）進行修復。（記者王姝琇攝）

    2023/02/26 11:58

    〔記者王姝琇／台南報導〕南勢街西羅殿的境主廣澤尊王二太保（又尊稱為二鎮-金闕順天尊王），是府城神明界的巨星之一，由於臉部出現嚴重龜裂現象，日前經擲杯請示，最後委由東方意境修復師紀貴堡以「修舊如舊」進行修復，耗時4個多月，如今重現英姿。廟方將於3月1日上午進行開光儀式，堪稱地方盛事，勢必將吸引來自全國的廣澤尊王信眾參拜安座。

    西羅殿二鎮金闕順天尊王，與四安境下大道良皇宮二鎮保生大帝、四安境神興宮鎮殿邢府千歲、佛頭港崇福宮二鎮北極玄天上帝，並稱「府城四大名佛」。因出轎機率不大，每每出門就是轟動全場，此次神尊開光能近距離欣賞更是難得機會。

    西羅殿二鎮初估有逾200年的歷史。紀貴堡指出，此次除進行二鎮臉部修復，也復原神像的整體結構強度；他強調，文物須採取預防性修復，讓其不會繼續損壞，且考量後世的可維護修復性，不能更改其原始資訊，也就是須在不更改素材、結構與原始狀態前提之下進行，以保留原始樣貌、老化型態及其造像樣貌神韻。

    根據廟方紀錄，二鎮上次修復是由府城名匠妙進師，於1988年針對身體外觀進行全新漆線雕；而有動到臉部則是在1934年，由粧佛大師蔡心為其面相進行改造，將原木質圓眼變成如真人眼睛般的玻璃眼，並把酒窩回填，成為意氣風發、神采奕奕的年輕神明，自此全國分靈幾乎都以此二鎮造型為模仿依歸，深深影響廣澤尊王的造像，成為台灣本土的新面相。

    廟方主委王敏星表示，特別感謝此次二太保、四太保與小對的大二爺修復費用，都是由醫師葉豐傑索敬獻，修復團隊也會將二鎭修復過程用紀錄片方式呈現。另將同步推出二太保＆四太保修復重光紀念悠遊卡，限量3000套，於開光日發售。

    西羅殿同步推出二太保＆四太保修復重光紀念悠遊卡，限量3000套，預計於開光日發售。（記者王姝琇攝）

    西羅殿同步推出二太保＆四太保修復重光紀念悠遊卡，限量3000套，預計於開光日發售。（記者王姝琇攝）

    西羅殿二鎮金闕順天尊王委由東方意境修復師紀貴堡進行修復。（記者王姝琇攝）

    西羅殿二鎮金闕順天尊王委由東方意境修復師紀貴堡進行修復。（記者王姝琇攝）

    西羅殿二鎮完成修復廟方將於3月1日上午進行開光儀式，堪稱地方盛事。（記者王姝琇攝）

    西羅殿二鎮完成修復廟方將於3月1日上午進行開光儀式，堪稱地方盛事。（記者王姝琇攝）

    西羅殿二鎮金闕順天尊王委由東方意境修復師紀貴堡（圖）進行修復。（記者王姝琇攝）

    西羅殿二鎮金闕順天尊王委由東方意境修復師紀貴堡（圖）進行修復。（記者王姝琇攝）

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