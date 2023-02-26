見女網友照火辣 男大生昏頭想嘿咻險被詐2萬元遊戲點數

台南市二分局員警勸阻林姓男大學生不要受騙。（警方提供）

2023/02/26 10:05

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名林姓男大學生在通訊軟體認識暱稱「湘湘」的女網友，林男見女網友照片身材火辣、面容姣好，一時難忍慾火想初嚐禁果，遂以3千元代價約定援交。25日晚間，他跑去超商買3千元遊戲點數當訂金，不料，對方竟說還要2萬元遊戲點數作保證金才能見面，若不從要給他好看。林男路過警所求助，員警稱這是假援交真詐騙，才勸他打消匯款念頭。

20歲的林姓男大生日前在通訊軟體上結識「湘湘」的女網友，昨（25）日晚間8時許相約以3000元代價援交，該女網友在LINE向林男表示，因為最近風聲特別緊，網路援交針對第1次約的，她不方便直接收現金，會擔心警察過來釣魚、或是對方用假鈔被吃霸王餐，希望林男去超商買3000元點數卡作為訂金，見面滿意後可直接去她的套房辦事；如不滿意將直接退3000元現金。

因為林男想初嚐禁果，看到對方照片是位火辣美女，讓他失去理智判斷，依女網友LINE指示、興沖沖買了遊戲點數3000元準備交易，且急忙騎車要趕著去與網路美女相見。

不料，女網友竟說「還要先到超商買點數卡2萬元才能見面」，女網友見林男不從，就開始以「用好這2萬元，就什麼事都沒有了，如果你不處理，你和你家人、大哥他們都不會放過，你跑的掉，但你家也跑不掉，如找不到你，一定會找你家人做處理」等言語恫嚇。所幸林男在傳送點數序號之前剛好路過南市警二分局南門派出所，一進入詢問馬上被員警邱柏凱、李英誌解說、攔阻。

警方表示，此類援交詐騙常會先要求尋芳客提供聯絡方式，再要求被色慾沖昏頭的尋芳客到指定地點購買點數卡，理由幾乎都是說「第1次跟你約，會擔心警察出來釣魚或收到偽鈔及想吃霸王餐的客人」，要求尋芳客去附近便利商店買遊戲點數並拍照傳送，如騙不到錢就出言恫嚇、威脅人身安全，奉勸大家在網路交友要注意陷阱，若接獲網友需購買遊戲點數時，千萬別上當，以免被詐騙。

南市警二分局指出，會要求以遊戲點數支付女網友見面或是援交費用，百分之百是詐騙行為，歹徒會以確認是否為警察辦案、身分驗證、保證金等理由，要求買遊戲點數，待被害人上鉤後，就使用恐嚇方式讓民眾心生畏懼誤入陷阱並難以自拔。因為網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾要提高警覺，切勿透露個資給對方，更不要聽信任何理由買遊戲點數，若發現可疑，可撥打165反詐騙專線查證或110報案，以防感情、財物兩頭空。

自稱湘湘的女網友先以誘騙說法要林姓男大學生去買3千元遊戲點數。（警方提供）

自稱湘湘的女網友再以恐嚇說法脅迫林姓男大學生要去買2萬元遊戲點數。（警方提供）

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