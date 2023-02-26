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    挖到疑似4000年前網寮遺址文物 台南永康公園遊戲場暫停工

    台南永康公園特色遊戲場工程挖到疑似4000年前網寮遺址物件，目前停工中，待試掘及施工監看計畫畫審查核可後即可復工。（圖由台南市工務局提供）

    台南永康公園特色遊戲場工程挖到疑似4000年前網寮遺址物件，目前停工中，待試掘及施工監看計畫畫審查核可後即可復工。（圖由台南市工務局提供）

    2023/02/26 09:32

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康公園特色遊戲場正在施工中，原計畫去年底完工開放，因工區挖到疑似4000年前的網寮遺址物件，工務局依「文化資產保存法」停工後，目前已進入最後試掘及施工監看計畫書審查，將待核可後復工。

    永康公園兒童遊戲場改善工程經費880萬元，內容包含遊具設施更新、景觀步道規劃、體健設施移設等，於去年3月進場施作，9月初發現疑似網寮遺址物件時，工程進度已達60%以上，工務局則依文資保存法規定辦理停工，並配合專家學者意見，於去年底完成變更設計及議價程序，增撥230萬元辦理工區試掘及施工監看等業務。

    工務局表示，待試掘計畫書及施工監看計畫書經文資處審查核可後，考古單位即可進場辦理工區試掘作業，因試掘區域位於遊戲場草皮一帶，不影響遊具設施建置，因此，遊戲場改善工程將與試掘探究遺址史物作業同時進行，並在監看下復工繼續施作。

    未來配合試掘採樣成果，也將邀請地方文史仕紳立牌述史溯源，讓遊園民眾可探究該遺址的歷史故事。

    工務局指出，停工期間為顧及民眾休閒運動的安全，已在工區圍籬旁增設瀝青鋪面臨時便道，連接園區步道系統供民眾散步使用。

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