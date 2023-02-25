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    228連假親子夢幻樂園 首屆「FOCASA馬戲藝術節」台南登場

    「FOCASA馬戲藝術節」最大亮點。為高16公尺、篷內直徑32公尺的巨型馬戲篷。（台南市文化局提供）

    「FOCASA馬戲藝術節」最大亮點。為高16公尺、篷內直徑32公尺的巨型馬戲篷。（台南市文化局提供）

    2023/02/25 22:40

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕首屆「FOCASA馬戲藝術節」正在台南水交社文化園區舉辦，最大亮點是高16公尺、篷內直徑32公尺的巨型馬戲篷「Village-13」，帶領觀眾體驗震撼視覺效果，是大人小孩的夢幻王國。

    台南市文化局說，「FOCA福爾摩沙馬戲團」把台南當成基地，邀請來自不同國家、多元類型的馬戲節目，讓小朋友們的童年更加精彩與夢幻，首屆「FOCASA馬戲藝術節」只是起點，未來的每一屆能越辦越大，成為台灣春天的重要活動，在台南打造小亞維儂。

    FOCA目前已與台南市政府文化局簽約合作，駐點台南水交社文化園區，除了移地訓練、教育推廣，同時開發園區的可能性。

    FOCA團長林智偉說，台南市政府相信年輕人及大力協助，讓FOCA的馬戲篷試營運計畫於去年在水交社試辦成功，而有了創辦馬戲藝術節的勇氣，也感謝台南這塊充滿人情味的土地，讓一群有夢想的年輕人圓夢，希望將馬戲精神「快樂」與「勇氣」帶入台灣。

    首屆「FOCASA馬戲藝術節」有來自台灣、法國、澳洲、柬埔寨、日本、韓國等30個馬戲團隊演出。此外，還有跳跳糖舞台、高空QQ糖、走繩象皮糖、FOCASA水果攤、摩天多拿滋、微醺拐杖糖及風格市集，歡迎喜愛藝文表演的朋友們購票（TIXFUN：http://bit.ly/3TJrVmS）。

    正在台南水交社文化園區舉辦的「FOCASA馬戲藝術節」，吸引親子家庭參加。（台市文化局提供）

    正在台南水交社文化園區舉辦的「FOCASA馬戲藝術節」，吸引親子家庭參加。（台市文化局提供）

    「FOCASA馬戲藝術節」特技表演精彩。（台南市文化局提供）

    「FOCASA馬戲藝術節」特技表演精彩。（台南市文化局提供）

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