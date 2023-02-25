88槍案主嫌、槍手押解回台南 南警曝：中國公安1月中就抓到

犯下學甲88槍槍擊案的主嫌「紅龜」洪政軍（前右2）穿著防彈背心被押回台南市警局。（記者楊金城攝）

2023/02/25 20:00

〔記者楊金城／台南報導〕犯下學甲88槍槍擊案的主嫌「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志在中國福建泉州落網，今晚（25日）6點34分押解回台南市警察局。

台南市警察局長廖宗山、刑事局長李西河、台南市刑大大隊長林宏昇率領霹靂小組和南市刑大幹員，下午北上桃園機場押解「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志，警方為2嫌穿上防彈背心以防意外。

廖宗山說，刑事局下午3點17分將洪、孔2人交由台南市警方押解回台南，檢警對學甲槍擊案將就到案嫌犯、證據，調查背後有無幕後藏鏡人、犯案動機。

李西河說，洪政軍、孔祥志在學甲槍擊案後先後潛逃到中國藏匿，檢警專案小組接獲情資後，今年1月中將情資通報中國公安，公安約在1月中就在泉州抓到洪、孔2嫌。

洪政軍、孔祥志是在不同時間、不同地點被中國公安逮捕，但直到2月23日下午才通知刑事局派人到中國押解。

專案小組研判，洪政軍、孔祥志大多在台南、高雄等地活動，極可能在學甲案發後，先後由人接應從南高沿海偷渡到中國，在中國偶有碰面。

對於學甲槍擊案有無幕後藏鏡人，南檢襄閱主任檢察官許嘉龍、李西河、廖宗山異口同聲說，將調查釐清案發動機，必將涉案人員逮捕到案，有否幕後策劃人還要詳查；廖宗山也強調說，不排除日後抓到更多人。

槍手孔祥志（前右2）今晚被押解回台南市警局。（記者楊金城攝）

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍（右2）、台南市警察局長廖宗山（左1）、刑事局長李西河（左2）等人說明查緝洪政軍、孔祥志過程。（記者楊金城攝）

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