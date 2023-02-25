為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    88槍案主嫌、槍手押解回台南 南警曝：中國公安1月中就抓到

    犯下學甲88槍槍擊案的主嫌「紅龜」洪政軍（前右2）穿著防彈背心被押回台南市警局。（記者楊金城攝）

    犯下學甲88槍槍擊案的主嫌「紅龜」洪政軍（前右2）穿著防彈背心被押回台南市警局。（記者楊金城攝）

    2023/02/25 20:00

    〔記者楊金城／台南報導〕犯下學甲88槍槍擊案的主嫌「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志在中國福建泉州落網，今晚（25日）6點34分押解回台南市警察局。

    台南市警察局長廖宗山、刑事局長李西河、台南市刑大大隊長林宏昇率領霹靂小組和南市刑大幹員，下午北上桃園機場押解「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志，警方為2嫌穿上防彈背心以防意外。

    廖宗山說，刑事局下午3點17分將洪、孔2人交由台南市警方押解回台南，檢警對學甲槍擊案將就到案嫌犯、證據，調查背後有無幕後藏鏡人、犯案動機。

    李西河說，洪政軍、孔祥志在學甲槍擊案後先後潛逃到中國藏匿，檢警專案小組接獲情資後，今年1月中將情資通報中國公安，公安約在1月中就在泉州抓到洪、孔2嫌。

    洪政軍、孔祥志是在不同時間、不同地點被中國公安逮捕，但直到2月23日下午才通知刑事局派人到中國押解。

    專案小組研判，洪政軍、孔祥志大多在台南、高雄等地活動，極可能在學甲案發後，先後由人接應從南高沿海偷渡到中國，在中國偶有碰面。

    對於學甲槍擊案有無幕後藏鏡人，南檢襄閱主任檢察官許嘉龍、李西河、廖宗山異口同聲說，將調查釐清案發動機，必將涉案人員逮捕到案，有否幕後策劃人還要詳查；廖宗山也強調說，不排除日後抓到更多人。

    槍手孔祥志（前右2）今晚被押解回台南市警局。（記者楊金城攝）

    槍手孔祥志（前右2）今晚被押解回台南市警局。（記者楊金城攝）

    台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍（右2）、台南市警察局長廖宗山（左1）、刑事局長李西河（左2）等人說明查緝洪政軍、孔祥志過程。（記者楊金城攝）

    台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍（右2）、台南市警察局長廖宗山（左1）、刑事局長李西河（左2）等人說明查緝洪政軍、孔祥志過程。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    學甲槍擊案》逃亡108天落網 洪政軍、孔祥志疑藏匿中國漳州
    2023/02/25 17:13

    學甲槍擊案》逃亡108天落網 洪政軍、孔祥志疑藏匿中國漳州
    台南88槍案主嫌、槍手自中國押解抵台 刑事局除暴特勤隊全副武裝警戒
    2023/02/25 17:03

    台南88槍案主嫌、槍手自中國押解抵台 刑事局除暴特勤隊全副武裝警戒

    「誠美無二」台南東區虎尾寮頂級別墅全新落成
    88槍擊案》被連開30槍的議員競選總部 內部仍可見到彈痕
    2023/02/25 16:53

    88槍擊案》被連開30槍的議員競選總部 內部仍可見到彈痕
    台南88槍槍案主嫌和槍手中國落網 下午自廈門押解返台
    2023/02/25 13:39

    台南88槍槍案主嫌和槍手中國落網 下午自廈門押解返台
    學甲槍擊案「擋彈將軍」！千里眼、順風耳修好了 嘴巴咬子彈
    2023/02/01 17:51

    學甲槍擊案「擋彈將軍」！千里眼、順風耳修好了 嘴巴咬子彈
    抓到了！衝鋒槍是他提供的 「學甲88槍」槍擊案再1嫌落網
    2022/12/17 06:23

    抓到了！衝鋒槍是他提供的 「學甲88槍」槍擊案再1嫌落網
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播