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    舞者平日在忙什麼？ 稻草人現代舞蹈團「開放」來看

    稻草人現代舞蹈團今年度再度獲得國家文化藝術基金會「TaiwanTop」優秀團隊。（南市文化局提供）

    稻草人現代舞蹈團今年度再度獲得國家文化藝術基金會「TaiwanTop」優秀團隊。（南市文化局提供）

    2023/02/25 17:12

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕是否好奇在劇場演出之外，舞蹈藝術的日常在忙什麼嗎？稻草人舞團展開《正在忙的事—K式舞蹈創作脈絡分享計畫》，3月起將舉辦系列身體創意體驗工作坊、經典舞作選粹演出、講座分享，引領大家一起沉浸舞蹈編創的動與靜。

    舞作的編舞家和舞者在排練場工作是如何激發出精彩的藝術創意，如何發展出精湛的身體能力，這些舞蹈工作者「正在忙的事」，總會帶給一般人神秘陌生印象與難以理解的想像。

    稻草人現代舞蹈團今年再次獲得國家文化藝術基金會「TaiwanTop」優秀團隊，自3月4日開始，開放舞團5樓排練場和6樓藝空間，以編舞家創作概念為元素的視覺藝術展現，讓一般民眾也能激發各種靈光想像。

    稻草人舞團表示，原在中西區舊排練教室去年租約到期，因緣際會搬到曾是台灣著名布街的南區文南里租借新的空間場地，文南里長陳清泉和里民來參訪，與團長古羅文君交流想法，除了延續培訓專業舞者，更增加6樓藝空間提供展覽、講座、閱讀推廣等多元跨界的藝術分享場所，進一步擴展融入社區。

    《正在忙的事》計畫系列活動，「遇見K」影像裝置展覽3月4日起至6月2日，採預約制。「K式舞蹈的過去、現在與未來」身體創作工作坊暨專業舞者演出欣賞，3月4、11、18日，4月8、15日，5月6、13日下午2時。「K式舞蹈」跨界專題講座，4月29日、5月20日下午4時。報名電話06-2636205。

    稻草人舞蹈團排練場將自3月4日開放民眾報名參加舞蹈編創體驗工作坊。（稻草人舞蹈團提供）

    稻草人舞蹈團排練場將自3月4日開放民眾報名參加舞蹈編創體驗工作坊。（稻草人舞蹈團提供）

    稻草人舞蹈團培育專業舞者。（稻草人舞蹈團提供）

    稻草人舞蹈團培育專業舞者。（稻草人舞蹈團提供）

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