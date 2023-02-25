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    國一新營段2聯結車碰撞水泥管掉落國道 現場一度回堵5公里

    掉落國道的水泥涵管1個就重達4.5公噸。（警方提供）

    掉落國道的水泥涵管1個就重達4.5公噸。（警方提供）

    2023/02/25 13:04

    〔記者楊金城／台南報導〕國道1號台南新營段南向285.3公里2輛半聯結車碰撞衝下邊坡事故，又波及2輛轎車、休旅車撞擊散落於車道上之掉落物，幸未撞上光1個就重達4.5公噸的水泥涵管，2位半聯結車司機命大輕傷，南向交通在上午10點40分恢復通車。

    國道第四警察大隊調查事故原因，37歲陳男駕駛的營業半聯結車載有鋼胚，今天清晨5點7分許行駛在國1新營南向285.3公里中線車道時，疑因身體不適，出現暈眩，半聯結車往右偏移，撞擊行駛外側車道由43歲何男駕駛的半聯結車。

    因撞擊失控，何男駕駛的半聯結車滿載水泥涵管衝出邊坡，1個就重達4.5公噸，有2個巨大水泥涵管掉落占據3個車道，陳男的半聯結車翻覆於車道上，車上貨物鋼胚也散落於車道上，後方休旅車、轎車剎車不及撞上掉落物，導致南向交通中斷，一度塞車長達5公里。

    國道警獲報到場後引導車流分別從台82線、新營服務區下國道，事故處理時先開放內側，接著再開放內、中兩車道通行，到上午10點40分南向恢復全線通車。

    涉嫌肇事的陳姓司機說，他未疲勞駕駛、沒睡著，是在開車時一時暈眩，眼前一片黑，等回過神已衝下邊坡。陳男的車頭衝下邊坡，毀損嚴重，他和何男僅受輕傷，真是命大。

    國道警第四大隊呼籲用路人行車上路前務必養足精神，雙手握方向盤專注開車，如有身體不適或精神不繼之狀況，請盡速進入服務區休息。

    2輛半聯結車碰撞衝下邊坡。（記者楊金城攝）

    2輛半聯結車碰撞衝下邊坡。（記者楊金城攝）

    車頭全毀，陳姓司機幸僅受輕傷。（記者楊金城攝）

    車頭全毀，陳姓司機幸僅受輕傷。（記者楊金城攝）

    國道新營段今晨發生半聯結車碰撞衝下邊坡事故。（記者楊金城攝）

    國道新營段今晨發生半聯結車碰撞衝下邊坡事故。（記者楊金城攝）

    國道新營段半聯結車事故處理到上午10點40分全線通車。（記者楊金城攝）

    國道新營段半聯結車事故處理到上午10點40分全線通車。（記者楊金城攝）

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