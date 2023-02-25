台南馳援土敘地震 黃偉哲為災民祈福並響應募心募愛活動

慈濟發起愛心勸募，馳援土耳其震災，台南市長黃偉哲帶頭響應。（記者吳俊鋒攝）

2023/02/25 12:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕土耳其、敘利亞本月上旬發生強震，除了人命的救援之外，後續的復建之路更是漫長，慈濟發起持續馳援行動，今天在台南仁德區靜思堂舉辦祈福暨募心募愛誓師，市長黃偉哲帶頭匯聚善念，與逾400位志工、民眾為災民祝禱，並走上街頭，邀請大家響應捐款。

黃偉哲表示，土耳其大地震之初，全球的關注，但隨著事件新聞熱度降低後，逐漸被世人淡忘，「苦難的那一頁」好像就翻過去了，但復健工作才剛開始，災民不僅需要救急，往後無依的日子裡，更得靠大家需要幫忙。

黃偉哲說，慈濟在證嚴上人的號召下，師兄、姐志工的挺身而出，發揮仁民愛物的初心，持續幫助災後的土耳其，無私付出令人感動。

黃偉哲指出，為期4天的愛心活動，慈濟台南6個分支機構、285個據點，將規劃341條路線，在各大場站、公共場所，以及百貨公司等人潮聚集的地方來勸募。

黃偉哲呼籲市民與國人，無論是來台南旅遊，或者返鄉，希望能夠響應慈濟的愛心勸募，幫助土耳其、敘利亞受到苦難的民眾站起來，持續面對艱困的環境，不被擊敗。

慈濟發起「大愛共善、救拔苦難-馳援土耳其」募心募愛活動，今天在台南仁德靜思堂前廣場舉辦祈福暨誓師，黃偉哲於10點13分，亦即諧音一人一善，在逾400位志工與貴賓的見證下，敲響三聲平安鑼，為災民祝禱。

黃偉哲隨後帶領志工們一起走向街頭向民眾募心募愛，議員郭鴻儀、陳皇宇、杜素吟、朱正軒，以及仁德區長黃素美等人也到場支持。

慈濟發起愛心勸募，馳援土耳其震災。（記者吳俊鋒攝）

慈濟發起愛心勸募，馳援土耳其震災，市長黃偉哲帶頭響應。（記者吳俊鋒攝）

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