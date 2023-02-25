為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南馳援土敘地震 黃偉哲為災民祈福並響應募心募愛活動

    慈濟發起愛心勸募，馳援土耳其震災，台南市長黃偉哲帶頭響應。（記者吳俊鋒攝）

    慈濟發起愛心勸募，馳援土耳其震災，台南市長黃偉哲帶頭響應。（記者吳俊鋒攝）

    2023/02/25 12:31

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕土耳其、敘利亞本月上旬發生強震，除了人命的救援之外，後續的復建之路更是漫長，慈濟發起持續馳援行動，今天在台南仁德區靜思堂舉辦祈福暨募心募愛誓師，市長黃偉哲帶頭匯聚善念，與逾400位志工、民眾為災民祝禱，並走上街頭，邀請大家響應捐款。

    黃偉哲表示，土耳其大地震之初，全球的關注，但隨著事件新聞熱度降低後，逐漸被世人淡忘，「苦難的那一頁」好像就翻過去了，但復健工作才剛開始，災民不僅需要救急，往後無依的日子裡，更得靠大家需要幫忙。

    黃偉哲說，慈濟在證嚴上人的號召下，師兄、姐志工的挺身而出，發揮仁民愛物的初心，持續幫助災後的土耳其，無私付出令人感動。

    黃偉哲指出，為期4天的愛心活動，慈濟台南6個分支機構、285個據點，將規劃341條路線，在各大場站、公共場所，以及百貨公司等人潮聚集的地方來勸募。

    黃偉哲呼籲市民與國人，無論是來台南旅遊，或者返鄉，希望能夠響應慈濟的愛心勸募，幫助土耳其、敘利亞受到苦難的民眾站起來，持續面對艱困的環境，不被擊敗。

    慈濟發起「大愛共善、救拔苦難-馳援土耳其」募心募愛活動，今天在台南仁德靜思堂前廣場舉辦祈福暨誓師，黃偉哲於10點13分，亦即諧音一人一善，在逾400位志工與貴賓的見證下，敲響三聲平安鑼，為災民祝禱。

    黃偉哲隨後帶領志工們一起走向街頭向民眾募心募愛，議員郭鴻儀、陳皇宇、杜素吟、朱正軒，以及仁德區長黃素美等人也到場支持。

    慈濟發起愛心勸募，馳援土耳其震災。（記者吳俊鋒攝）

    慈濟發起愛心勸募，馳援土耳其震災。（記者吳俊鋒攝）

    慈濟發起愛心勸募，馳援土耳其震災，市長黃偉哲帶頭響應。（記者吳俊鋒攝）

    慈濟發起愛心勸募，馳援土耳其震災，市長黃偉哲帶頭響應。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    土敘強震後出現「一條300公里裂縫」 路透︰幾乎等於1個台灣
    2023/02/21 13:01

    土敘強震後出現「一條300公里裂縫」 路透︰幾乎等於1個台灣
    土耳其又爆規模6.4地震 傳有建物倒塌
    2023/02/21 06:29

    土耳其又爆規模6.4地震 傳有建物倒塌

    建設到位！低基期房價海納外溢買盤
    土耳其17歲少年受困瓦礫堆 錄下「最後告別」讓人鼻酸
    2023/02/20 22:59

    土耳其17歲少年受困瓦礫堆 錄下「最後告別」讓人鼻酸
    土耳其強震後296小時夫婦獲救 哀傷3孩全罹難「最初還有回應聲」
    2023/02/19 15:49

    土耳其強震後296小時夫婦獲救 哀傷3孩全罹難「最初還有回應聲」
    馳援土耳其後健檢 台中汪英雄眼睛發炎、略顯疲態
    2023/02/18 06:01

    馳援土耳其後健檢 台中汪英雄眼睛發炎、略顯疲態
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播