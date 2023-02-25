落實轉型正義 南市移除活動中心「中正」、「中山」名稱

忠寮社區活動中心原名「中山堂」。（台南市府提供）

2023/02/25 12:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南區里活動中心的「中正」、「中山」堂銘牌，今（25）日拆了！

台灣在威權時期統治下，政府為加強對領袖個人崇拜，將民眾聚會所或教育場所以領袖名稱命名之；進入民主時期，台南市長黃偉哲落實轉型正義原則，要求移除領袖崇拜，將名稱還給在地脈絡。

黃偉哲表示，因應時代變遷，活動中心名稱的使用已熟為人知，因此應讓台南市轄內居民聚會活動空間，將舊有「中正堂」、「中山堂」名稱使用改為當地居民聚會所在的名稱，更符合需求，也是落實轉型正義的精神。

黃偉哲表示，里區活動中心屬於市府財產，落實轉型正義去除公共場域威權象徵，先從能做的先做，大約有10處活動中心的「中正」「中山」堂銘牌將拆除，陸續再進一步清查逐步正名。

對於「中正路」更名，黃偉哲表示，路名還牽涉居民住戶權益，將會逐步推動更名議題，去年就已將中正路前170公尺命名為「湯德章大道」，最前端的國立台灣文學館為「湯德章大道1號」，將會一段一段逐步推動，像是中華民國護照正名，是先括號台灣，再逐步把括號拿掉。

民政局長姜淋煌表示，民政局主管的里活動中心及社會局主管的社區活動中心，皆為市府辦理活動及設置關懷據點的重要場所，依「台南市里社區活動中心設置使用管理辦法」規定，活動中心名稱，應冠以區名及所在地里、社區名或地名，但現有里或社區活動中心仍有少數仍以中山堂或中正堂為名或與活動中心名稱同時掛名的，針對名稱各異容易造成混淆，為統一使用名稱為里或社區活動中心，傳遞活動中心主體的訊息，已計畫逐步修正南市活動中心掛有中正堂或中山堂名稱之銘牌。（12:15更新）（12:57更新，增加黃偉哲說法）

忠寮社區活動中心「中山堂」名稱移除。（台南市府提供）

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