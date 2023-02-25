佛心！台南這裡葱油餅「加蛋」只加5元 3/15起調漲至10元

葱油餅老攤自3月15日調漲加蛋價格（記者洪瑞琴攝）

2023/02/25 12:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國內蛋價漲不停，不少早餐、便當店或小吃攤受影響，去年早就加蛋要多加10至15元，南市南區灣裡市場附近一家葱油餅老攤仍堅持「凍漲」至今，加蛋只要多加5元，成了銅板美食經典指標，但是這波「蛋荒」尚難疏緩下來，老攤已貼出告示，自3月15日調漲10元，228連假來台南遊，還可把握探尋這「都會傳奇」。

這攤葱油餅在地公認「最超佛系」銅板美食，在地飄香多年，即使去年蛋價變貴，仍維持價格不變，原味10元，加蛋則只要多加5元，15元也是超便宜，幾乎每位客人買餅都要加蛋，「等於是買到就賺到」。

老闆說，今年這波全球性缺蛋危機，供應商已預告228以後要調整蛋價，只好調整葱油餅加蛋價格，原味仍維持10元，加蛋則是20元。

老闆說，目前蛋供應量還可勉強撐下去，為讓老顧客心理有緩衝期，3月15日起才調漲價格，等到蛋價回穩持續正常，就會再調回原價。老顧客問說「漲上去就回不來，我是不會這樣做」。

南區灣裡另1家排隊的炸脆肉名攤，原本炸脆肉大包50元，1片豬排也只要10元，入味又香酥。食材物料上揚，在農曆新年過後，也是一律調漲多5元。不過，物價上漲因素，顧客們都能接受，照樣買單排隊，人氣不減。

南區灣裡市場附近一家葱油餅老攤自3月15日調漲加蛋多10元。（記者洪瑞琴攝）

國內蛋價漲，南市南區灣裡市場附近一家葱油餅老攤堅持多年原價，也只好跟著調漲掛新價牌。（記者洪瑞琴攝）

南區灣裡市場附近一家葱油餅老攤原價，加蛋只要多加5元。（記者洪瑞琴攝）

物價上漲，南區灣裡炸脆肉攤調漲，顧客照樣排隊買單。（記者洪瑞琴攝）

南區灣裡炸脆肉香酥好吃。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法