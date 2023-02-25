為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    佛心！台南這裡葱油餅「加蛋」只加5元 3/15起調漲至10元

    葱油餅老攤自3月15日調漲加蛋價格（記者洪瑞琴攝）

    葱油餅老攤自3月15日調漲加蛋價格（記者洪瑞琴攝）

    2023/02/25 12:19

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國內蛋價漲不停，不少早餐、便當店或小吃攤受影響，去年早就加蛋要多加10至15元，南市南區灣裡市場附近一家葱油餅老攤仍堅持「凍漲」至今，加蛋只要多加5元，成了銅板美食經典指標，但是這波「蛋荒」尚難疏緩下來，老攤已貼出告示，自3月15日調漲10元，228連假來台南遊，還可把握探尋這「都會傳奇」。

    這攤葱油餅在地公認「最超佛系」銅板美食，在地飄香多年，即使去年蛋價變貴，仍維持價格不變，原味10元，加蛋則只要多加5元，15元也是超便宜，幾乎每位客人買餅都要加蛋，「等於是買到就賺到」。

    老闆說，今年這波全球性缺蛋危機，供應商已預告228以後要調整蛋價，只好調整葱油餅加蛋價格，原味仍維持10元，加蛋則是20元。

    老闆說，目前蛋供應量還可勉強撐下去，為讓老顧客心理有緩衝期，3月15日起才調漲價格，等到蛋價回穩持續正常，就會再調回原價。老顧客問說「漲上去就回不來，我是不會這樣做」。

    南區灣裡另1家排隊的炸脆肉名攤，原本炸脆肉大包50元，1片豬排也只要10元，入味又香酥。食材物料上揚，在農曆新年過後，也是一律調漲多5元。不過，物價上漲因素，顧客們都能接受，照樣買單排隊，人氣不減。

    南區灣裡市場附近一家葱油餅老攤自3月15日調漲加蛋多10元。（記者洪瑞琴攝）

    南區灣裡市場附近一家葱油餅老攤自3月15日調漲加蛋多10元。（記者洪瑞琴攝）

    國內蛋價漲，南市南區灣裡市場附近一家葱油餅老攤堅持多年原價，也只好跟著調漲掛新價牌。（記者洪瑞琴攝）

    國內蛋價漲，南市南區灣裡市場附近一家葱油餅老攤堅持多年原價，也只好跟著調漲掛新價牌。（記者洪瑞琴攝）

    南區灣裡市場附近一家葱油餅老攤原價，加蛋只要多加5元。（記者洪瑞琴攝）

    南區灣裡市場附近一家葱油餅老攤原價，加蛋只要多加5元。（記者洪瑞琴攝）

    物價上漲，南區灣裡炸脆肉攤調漲，顧客照樣排隊買單。（記者洪瑞琴攝）

    物價上漲，南區灣裡炸脆肉攤調漲，顧客照樣排隊買單。（記者洪瑞琴攝）

    南區灣裡炸脆肉香酥好吃。（記者洪瑞琴攝）

    南區灣裡炸脆肉香酥好吃。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雞蛋供不應求 陳建仁：問題很快就能在3月解決
    2023/02/23 18:05

    雞蛋供不應求 陳建仁：問題很快就能在3月解決
    中國國台辦稱台灣雞蛋每顆加價20元 陳吉仲1句話打臉
    2023/02/23 17:39

    中國國台辦稱台灣雞蛋每顆加價20元 陳吉仲1句話打臉

    高雄市國樂團攜手曹雅雯打造嶄新型態《雅歌幻影》音樂會
    3月底前進口500萬顆雞蛋給加工廠 陳吉仲：每天市場增50萬顆
    2023/02/23 15:31

    3月底前進口500萬顆雞蛋給加工廠 陳吉仲：每天市場增50萬顆
    美國蛋價漲還限購 翁達瑞：台灣蛋價之亂是無謂內耗
    2023/02/20 15:55

    美國蛋價漲還限購 翁達瑞：台灣蛋價之亂是無謂內耗
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播