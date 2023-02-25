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    左鎮「小七」正式開幕！顧客爆滿捧場 台南各區都有連鎖超商了

    左鎮白堊節登場，農會加盟經營的「小七」也剪綵開幕。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮白堊節登場，農會加盟經營的「小七」也剪綵開幕。（記者吳俊鋒攝）

    2023/02/25 11:55

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕位處偏遠的台南左鎮，因人口數較少，原本是全市唯一沒有連鎖超商的行政區，農會爭取加盟，迎來了7-ELEVEN進駐，各界矚目，討論度破表，堪稱最紅的「小七」；今天在連續假期首日，結合白堊節產業文化活動正式開幕，湧入爆滿的遊客，被喻為地方盛事。

    市長黃偉哲應邀開幕，與立委陳亭妃、郭國文，以及議員陳怡珍、李偉智、黃肇輝，還有地方各界等一起剪綵，隨後進入「小七」參觀，向遊客們致意，也購買了巧克力，並祝福生意興隆。

    左鎮小七位於台20線上，車流頻仍，對面就是化石園區，還有觀光客的加持，讓區農會在加盟經營上，深具信心。

    黃偉哲表示，左鎮小七的進駐，是地方發展、進步的指標，門市正式開幕後，也等於完成了台南行政區都有連鎖超商的最後一塊拼圖，歡迎居民或觀光客踴躍捧場，享受購物、消費的便利。

    除了慶賀門市開幕之外，黃偉哲也走逛白堊節農特產市集，採買蔬果、品嘗美食，他也擔任活動代言，廣邀各地民眾前來吃、喝、玩、樂，並參觀化石園區，歡度連續假期。

    在市政府、區農會積極爭取下，今年設置了別具特色的「道之驛左鎮站」，展售當地特產，以及社區商品，結合全新開幕的小七，提供遊客更多樣化的購物選擇。

    今年的白堊節，以當季的葛鬱金、火龍果、番薯、南瓜等產業為主題，並推出「五行湯圓」的手作，美味行銷地方特色。

    農會總幹事林惠珠感謝各界對於小七的支持，也希望大家可以多安排一些時間，順遊道之驛左鎮站與化石園區，歡度假期。

    左鎮區長謝松益提到，白堊節舉辦迄今，已邁入第26年，為台南知名的產業文化活動，更是居民努力克服青灰岩地質環境的險惡，生產出優質特色作物的成果展現，別具意義。

    左鎮白堊節登場，農會加盟經營的「小七」也剪綵開幕。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮白堊節登場，農會加盟經營的「小七」也剪綵開幕。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮白堊節登場，農會加盟經營的「小七」也剪綵開幕。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮白堊節登場，農會加盟經營的「小七」也剪綵開幕。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮白堊節登場，農會加盟經營的「小七」也剪綵開幕。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮白堊節登場，農會加盟經營的「小七」也剪綵開幕。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮白堊節登場，農會加盟經營的「小七」也剪綵開幕。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮白堊節登場，農會加盟經營的「小七」也剪綵開幕。（記者吳俊鋒攝）

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