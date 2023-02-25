台南水情亮「橙燈」 3/1起大型工業用戶減量供水

台南水情亮「橙燈」，大型工業用水戶將於3月1起減量供水，以節水10％為目標。（記者洪瑞琴攝）

2023/02/25 11:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應旱災，經濟部災害緊急應變小組已宣布台南地區水情燈號「橙燈」，將於3月1日起調整為減量供水，市府表示雖然減量供水對一般用水戶影響不大，但仍希望民眾樽節用水共體時艱。

南市經發局表示，減量供水對象，每月1000度以上工業用水戶以節水10％為目標，同時優先針對每日用水量1000度以上節水未達10％工業用水戶進行專案水表鉛封作業，科學園區及工業區則由國科會及經濟部工業局採總量管制方式實施節水10％。

至於每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需用水，則由減量供水10％循序漸進至減量20％，以減少產業衝擊；另一般家戶每月用水不會超過1000度，仍維持晚上時至隔日早上6時的減壓供水措施。

市長黃偉哲表示，除了要求各單位加強相關節水作為與宣導外，並積極思考後續抗旱精進作為，針對台南地區供水量以每日100萬噸為控管目標，另南市水資中心回收水仍有餘裕水資源可供各界使用，業者可多加利用，同時也請南科管理局善加利用安平再生水廠測試後有餘裕的水資源以減少浪費。

南市經發局長林榮川表示，為減少對工業用戶的影響，南市轄下有19口抗旱井，水權屬台糖公司所有，經發局已於去年底與台糖公司、水利局、環保局相關單位完成現勘確保水井可正常出水，載水車路線可正常進出，並檢測相關水質，完成公告作業，且將抗旱水井相關資訊放置於該局官方網站，有需求廠商可先查詢了解，並在進入減量供水階段函文申請，後續將會媒合廠商與台糖間的協調工作。

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