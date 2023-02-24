南市機車租金連假行情300-600元 市府稽查保障遊客盡興玩

因應228連續假期，遊客租機車代步需求大，消保官加強稽查台南火車站與轉運站附近機車租賃業者。（台南市府提供）

2023/02/24 22:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕228連續假期到來，遊客租用機車代步，漫遊台南已成熱門旅遊方式，市府法制處加強稽查，連假租車行情大約300至600元，提醒遊客租車出遊前應先了解清楚，若發生相關消費爭議，可撥打「1950」消費者服務專線。

市長黃偉哲為讓遊客安心遊台南，特別指示法制處就機車租賃價格等消費資訊的揭露及契約內容進行查核，提升觀光品質，維護遊客權益。

法制處表示，近日實地查核位於台南火車站及轉運站附近9家機車租賃業者，針對現場告示較為簡略或網站資訊不夠清楚的業者，已當場要求改正。

法制處表示，租金部分大多以24小時計價，並依車型不同價格各有不同，各家租車價格約在250元至350元間，多數業者平日及週六、日收費相同，但國定連續假期，大部分業者收費標準與平日不同，約在300元至600元間，業者備置的定型化契約，相較交通部訂定「機車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，內容仍有不足，已當場要求業者配合修正，以維護雙方權益。

法制處提醒遊客，應於租車出遊前，先瞭解各家業者收費標準，特別是在平日借車跨假日還車，因機車租金不同，應先確認計價方式。取車時需注意車況，並就機車外觀以拍照、錄影等方式存證，避免還車時對車體現況或刮擦痕有所爭執。另針對還車地點、提前還車退費計算，及因故無法依約還車與續租時費用計算等亦應一併確認，並於租車契約中載明。

法制處呼籲業者，於簽訂租車契約前，應明確告知租金計算，並提供機車車牌、型式、投保的保險種類與範圍、使用能源種類、行駛範圍區域與限制里程數等資訊，且應給予至少5分鐘的試車時間。

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