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    關廟區收購裂果鳳梨 3天的集貨量已逾28公噸

    關廟區農會收購裂果鳳梨，將後送加工。（記者吳俊鋒攝）

    關廟區農會收購裂果鳳梨，將後送加工。（記者吳俊鋒攝）

    2023/02/24 22:18

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕受到晝夜溫差太大的影響，即將上市的台南鳳梨，出現嚴重裂果的情形，市政府委託關廟區農會自本週三起代為收購，後送加工，以穩定市場品質與價格，今天截止，集貨量累計28.3公噸。

    關廟區農會推廣部主任黃國斌表示，晝夜溫差超過13度，就容易造成鳳梨裂損，啟動收購，進行果汁、果乾的加工，就是避免次級品流到市場，影響正常價格。

    黃國斌說，集貨的裂損鳳梨都來自關廟地區，全是台農17號的「金鑽」品種，為產期調節的早收果，遇到氣候劇烈變化而受災。

    台南金鑽鳳梨的主要產期在3至6月，大面積栽種的農民，會分批催花，以利採收人力的安排，也避免短時間爆量，衝擊市場行情。

    為期3天的收購作業在大洲集貨場進行，農民陸續整車運抵，看著農會工作人員清點、裝籃，對於自己辛苦栽種的鳳梨，將變成原料果，相當不捨。

    黃國斌指出，初步查訪，這波因產期調節而進行人工催花的早收果，佔全部產量的1成左右，其中遭受裂損的，約在30％；不過有老農民認為，此次災情之嚴重，是20年來首見。

    以往鳳梨的裂果，常見於春節前後，但今年在2月下旬仍有冷氣團接力報到，讓晝夜溫差影響的時間延長，導致農民受災較為嚴重。

    關廟區農會收購裂果鳳梨，將後送加工。（記者吳俊鋒攝）

    關廟區農會收購裂果鳳梨，將後送加工。（記者吳俊鋒攝）

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