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    「衝金流」好貸款？ 小資女想創業變詐欺共犯

    在蔡姓小資女幫助下，警方逮捕一名領贓款的車手。（警方提供）

    在蔡姓小資女幫助下，警方逮捕一名領贓款的車手。（警方提供）

    2023/02/24 20:27

    〔記者王捷／台南報導〕蔡姓小資女大學畢業，想做網拍賣衣服創業，她自稱沒有銀行願意貸款給她，因為她的帳戶裡沒金流，最後她在臉書上找到有「借貸公司」提供「衝金流」服務，可以讓帳戶有多筆金流出入，比較容易貸款，但蔡女沒想到這是詐騙集團轉贓款金流的幌子，還被警方當作詐欺共犯昨天函送地檢。

    警方會發現蔡女涉嫌詐欺，是因為幾天前銀行通報，發現蔡女疑似被詐騙，因為她的帳戶原本沒有什麼錢，但是突然被匯入一百多萬，她急著想領出來，卻沒有告訴行員這些錢是誰給她，又要做什麼用的。

    警員抵達時，蔡女才說這些錢是她要創業用，但其實不是要用帳戶裡面的錢，而是她在臉書上找到的「借貸服務」，等到有金流匯入她的帳戶後，她必續領出來交給公司的人，她只是想讓帳戶裡面有錢出入的紀錄，之後方便她向銀行貸款。

    警方告訴蔡女，銀行帳戶可能被詐騙集團拿去當人頭帳戶了，這些錢根本不是借貸公司的錢，而是詐團從其他地方騙來的贓款，那些「公司的人」也不是什麼正常員工，都是詐團找來領錢的車手。

    蔡女一開始覺得沒什麼，但得知自己成了詐欺共犯嚇了一跳，在得知「公司」又匯錢給她時，馬上通知警方，陪她一起到現場抓車手，等蔡女假裝交出錢時，警方現身逮捕車手，還搜出毒品，蔡女雖然配合警方抓人，但在也被視為共犯，以詐欺罪函送。

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