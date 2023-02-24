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    閱讀台南百年老店 5老店走進南市新總圖展覽

    台南市立圖書館邀請台南5家百年老店走入圖書館，展出老店的百年風華。（記者劉婉君攝）

    台南市立圖書館邀請台南5家百年老店走入圖書館，展出老店的百年風華。（記者劉婉君攝）

    2023/02/24 20:34

    〔記者劉婉君／台南報導〕南市5家百年老店—左藤紙藝薪傳、振行鞋行、振發茶行、錦源興及舊來發餅舖，走入台南市立圖書館永康新總館，一同展出老店百年風華，帶民眾感受台南在地文化。

    南市有許多老店，南市圖今（24）日起在永康新總館1樓推出「走入書房—閱讀百年風華•沈浸台南五舖百年老店」展覽，將其中5家百年老店帶入圖書館，包括茶葉、糕餅、布莊、紙藝及木屐等產業，展出各店家具代表性的文物與影像，將老店百年來的庶民生活史貌，重現在展覽當中。

    展覽開幕式由台南市民族管絃樂團演奏經典歌曲—滿山春色、甜蜜蜜等樂曲，隨後由老店代表各自向民眾介紹自家的歷史與特色，吸引許多民眾參觀。

    市圖代理館長黃宏文表示，老店的產品背後，代表技術及知識系統的傳承，在即將迎來台南400年的時刻，更具有意義。1間百年老店代表1本歷史悠久的好書，希望透過展覽，讓民眾以立體的角度，瞭解百年老店如何展現及延續各自不敗的文化精神，重現永續文創的新生活風貌。

    百年老店展覽的展期自即日起至3月19日，除了現場展出老照片、藝伎木屐、百年餅模、阿公手包茶、文創品等，展出期間也規劃說故事活動、講座、手作課程等，將由百年老店負責人開講，傳承歷史記憶與屬於台灣的文化。

    南市圖在永康新總館1樓推出「走入書房—閱讀百年風華‧沈浸台南五舖百年老店」展覽。（記者劉婉君攝）

    南市圖在永康新總館1樓推出「走入書房—閱讀百年風華‧沈浸台南五舖百年老店」展覽。（記者劉婉君攝）

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