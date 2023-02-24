喜迎台南迓媽祖盛事 大天后宮復刻鎮南媽百年鑾轎

祀典大天后宮鎮南媽專屬神轎，未來將作為文物展出。（記者王姝琇攝）

2023/02/24 17:33

〔記者王姝琇／台南報導〕祀典大天后宮鎮南媽專屬神轎迄今已使用逾百年，廟方考量保護珍貴文物，決議不再讓專屬神轎出轎。面對明年將舉辦「台南迓媽祖」適逢台南400年，廟方特委請木雕大師劉進文仿製鎮南媽文轎，為迓媽祖做準備。

大天后宮主委曾吉連表示，鎮南媽一般僅在迓媽祖時出巡，也有極少數的例外，像是日前府城四安境沙淘宮建醮，鎮南媽出門吸引大批信眾一賭風采；但也發現神轎部分損壞，恐不堪負荷大型遶境，考量保護珍貴文物，才在2024「台南迎媽祖」擴大舉辦之前，決定耗資百餘萬請來大師復刻，原轎未來僅作文物展示。

木雕大師劉進文表示，鎮南媽專屬神轎結合透雕與茄苳入石柳工藝等技法製成，做工相當精緻，整體轎身較小，據耆老解釋是為因應早期遶境府城的鄉間小路而特製，左右兩側透雕為空城計、穆桂英掛帥，搭配多片精雕花堵組成的雙層八卦窗；初估整體由超過300個零組件拼成，要近1年才能完工。而另一焦點就是鑾轎頂蓋，由純銀打造，鳳凰和牡丹花是重要標誌。

劉進文強調，廟方考量保護珍貴文物，同時迎接2024「台南400年」，以及睽違6年的台南迓媽祖文化季，為鎮南媽打造全新鑾轎意義重大！屆時遶境隊伍將依古禮遶行舊城區古香路，將是府城宗教盛事。

據大天后宮文史資料記載，鎮南媽專屬神轎，原為從大天后宮分靈出去的北港三媽，回台南進香時的專屬神轎，1915年北港三媽因故未回台南，府城百廟仕紳依神明指示集資新塑鎮南媽，並續以此轎作為專屬神轎；推估迄今至少有150年歷史，無論是在工藝技術呈現，或是歷史文化方面的價值都相當高。

祀典大天后宮委請木雕大師劉進文（圖）仿製鎮南媽專屬神轎，為2024迎媽祖做準備。（記者王姝琇攝）

祀典大天后宮鎮南媽專屬神轎結合透雕與茄苳入石柳工藝等技法製成，做工精緻。（記者王姝琇攝）

祀典大天后宮鎮南媽專屬神轎上的「大天后宮」字樣，就是採茄苳入石柳技法製成。（記者王姝琇攝）

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