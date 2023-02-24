喜迎台南迓媽祖盛事 大天后宮復刻鎮南媽百年鑾轎
2023/02/24 17:33
〔記者王姝琇／台南報導〕祀典大天后宮鎮南媽專屬神轎迄今已使用逾百年，廟方考量保護珍貴文物，決議不再讓專屬神轎出轎。面對明年將舉辦「台南迓媽祖」適逢台南400年，廟方特委請木雕大師劉進文仿製鎮南媽文轎，為迓媽祖做準備。
大天后宮主委曾吉連表示，鎮南媽一般僅在迓媽祖時出巡，也有極少數的例外，像是日前府城四安境沙淘宮建醮，鎮南媽出門吸引大批信眾一賭風采；但也發現神轎部分損壞，恐不堪負荷大型遶境，考量保護珍貴文物，才在2024「台南迎媽祖」擴大舉辦之前，決定耗資百餘萬請來大師復刻，原轎未來僅作文物展示。
木雕大師劉進文表示，鎮南媽專屬神轎結合透雕與茄苳入石柳工藝等技法製成，做工相當精緻，整體轎身較小，據耆老解釋是為因應早期遶境府城的鄉間小路而特製，左右兩側透雕為空城計、穆桂英掛帥，搭配多片精雕花堵組成的雙層八卦窗；初估整體由超過300個零組件拼成，要近1年才能完工。而另一焦點就是鑾轎頂蓋，由純銀打造，鳳凰和牡丹花是重要標誌。
劉進文強調，廟方考量保護珍貴文物，同時迎接2024「台南400年」，以及睽違6年的台南迓媽祖文化季，為鎮南媽打造全新鑾轎意義重大！屆時遶境隊伍將依古禮遶行舊城區古香路，將是府城宗教盛事。
據大天后宮文史資料記載，鎮南媽專屬神轎，原為從大天后宮分靈出去的北港三媽，回台南進香時的專屬神轎，1915年北港三媽因故未回台南，府城百廟仕紳依神明指示集資新塑鎮南媽，並續以此轎作為專屬神轎；推估迄今至少有150年歷史，無論是在工藝技術呈現，或是歷史文化方面的價值都相當高。