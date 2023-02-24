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    不滿少女分手竟性侵錄影散布 25歲男被通緝逮捕

    台南永康警方在一處工地的地下室逮獲戴著頭套的惡狼簡嫌通緝犯。（警方提供）

    台南永康警方在一處工地的地下室逮獲戴著頭套的惡狼簡嫌通緝犯。（警方提供）

    2023/02/24 16:02

    〔記者劉婉君／台南報導〕25歲簡姓男子，於2020年透過網路認識1名15歲少女，後來少女提出分手，簡男心生不滿，對少女強制性交得逞，事後還將影片上傳至性愛網站，造成少女身心受創。家長得知後提出告訴，簡嫌被以妨害電腦使用合併兒少性剝削、對未成年性交通緝後，逃到台南永康藏匿，警方昨（23）日在某工地地下室逮獲簡嫌，將惡狼逮捕歸案送監執行。

    警方調查，簡嫌被分手後，在違反少女意願下強制性交得逞，並以手機拍攝過程，之後不僅將影片上傳至性愛網站供不特定人觀覽，更揚言恐嚇要讓少女出名，還竄改少女帳號的主頁標語，使少女心生畏懼，經少女學校導師發現影片在網路間流傳，通知家長提出告訴，簡嫌仍不肯罷休，至少女住處叫囂，並以身體衝撞房門，導致房門及門鎖毀損不堪使用，恐怖惡行令人髮指。

    簡嫌被通緝期間，藏匿在台南永康區，平日騎車會刻意戴上頭套，以躲避警方追緝，警方大量調閱各路口監視器，抽絲剝繭，鎖定簡嫌行經路線，永康警分局大橋派出所警員劉耿銘、吳柏諺昨天於永康區某工地發現簡嫌的行蹤後，在工地地下室逮捕戴著頭套的簡嫌及其騎乘的機車。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    台南永康警方在一處工地的地下室逮獲戴著頭套的惡狼簡嫌通緝犯。（警方提供）

    台南永康警方在一處工地的地下室逮獲戴著頭套的惡狼簡嫌通緝犯。（警方提供）

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