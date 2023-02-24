台南經發局首辦車展12部千萬超跑迎賓 Show Girl大比拚

台南車展熱鬧登場，12部千萬超跑迎賓，Show Girl也成功炒熱氣氛。（記者吳俊鋒攝）

2023/02/24 15:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕迎接228連續假期，台南市政府經濟發展局首度主辦的車展活動今天開幕，規劃了3大主題，近百廠商齊聚，民眾湧至，各業者還請來Show Girl助陣，性感走秀自家產品，12部千萬超跑也在門口迎賓，成功炒熱氣氛。

活動在大台南會展中心舉行，持續至27日，為期4天，揭幕典禮前，保時捷、麥拉倫、法拉利、藍寶堅尼等12部知名品牌的超跑，在門口列隊迎賓，氣勢十足，引人矚目。

市長黃偉哲參加台南車展的開幕典禮，與議員林冠維、郭鴻儀、陳皇宇…等出席貴賓一起剪綵，他表示，無論是名車、超跑、重機、二輪，以及相關零組件，一次盡收眼底，是值得推薦的活動。

經發局林榮川、台灣汽機車研發暨策略聯盟榮譽理事長黃文獻、台灣二輪部品同業促進協會何春達理事長等人也出席開幕，氣氛熱絡。

這也是大台南會展中心啟用以來的首場車展，包含「新車大展」、「重機暨二輪車展」與「汽機車零配件展」等主題，超過420格攤位，活動頗具規模。

林榮川提到，汽機車展出超過20個具指標性的知名品牌，包含Benz、BMW、FORD、Hyundai、LUXGEN、MG、SSANGYONG、SUZUKI、VOLVO等。

而包含電動機車、重機的二輪車，則有三陽、光陽、哈雷、宏佳騰，以及aprilia、Benelli、BMW、CFMOTO、eMOVING、Gogoro、KTM、MOTO GUZZI、PGO、YAMAHA等品牌。

現場還有汽機車零配件區與汽機車周邊產業區，展出車用部品、人身部品、汽車隔音材料、行車紀錄器，以及眾多汽機車零配件等，豐富內容，完整呈現汽機車產業的供應鏈。

車展由經發局主辦，台灣汽機車研發暨策略聯盟、台灣二輪部品同業促進協會協辦，現場設有商務洽談區，促進汽機車零配件產業交流。

在舞台區每天安排大會Show Girl熱舞表演、學校知名社團表演、廠商品牌推廣與有獎徵答等活動，換證入場參觀民眾可參加摸彩、抽獎。

台南車展熱鬧登場，12部千萬超跑迎賓，Show Girl也成功炒熱氣氛。（記者吳俊鋒攝）

台南車展熱鬧登場，12部千萬超跑迎賓，Show Girl也成功炒熱氣氛。（記者吳俊鋒攝）

台南車展熱鬧登場，12部千萬超跑迎賓，Show Girl也成功炒熱氣氛。（記者吳俊鋒攝）

台南車展熱鬧登場，12部千萬超跑迎賓，Show Girl也成功炒熱氣氛。（記者吳俊鋒攝）

台南車展熱鬧登場，12部千萬超跑迎賓，Show Girl也成功炒熱氣氛。（記者吳俊鋒攝）

台南車展熱鬧登場，12部千萬超跑迎賓，Show Girl也成功炒熱氣氛。（記者吳俊鋒攝）

台南車展熱鬧登場，12部千萬超跑迎賓，Show Girl也成功炒熱氣氛。（記者吳俊鋒攝）

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