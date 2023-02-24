為何定調「台南400」？ 黃偉哲曝原因避免拘泥名詞爭議

台南市長黃偉哲今日邀請大家一起來詮釋「台南400」寫答案。（記者洪瑞琴攝）

2023/02/24 15:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕自1624年熱蘭遮城新築起算，台南即將於明年2024年迎來「台南400」系列盛大紀念活動，市長黃偉哲今（24）日主持專案辦公室揭牌，同時說明定調主題「台南400」原因，避免拘泥在名詞爭議。

黃偉哲表示，避免在名詞上碰觸爭議情感，用最沒有爭議性的「台南400」，避免建城或年數的解讀，因為有人認為民間的活動是更早，或是400年只是官方鄭成功或荷蘭來台南，以「台南400」希望求得最大的公約數，這也是成立籌備專案辦公室的目的，「不是由我來給答案 」，希望大家一起來參與，共同寫答案詮釋「台南400」。

黃偉哲說，已經剩不到1年，而且確定接辦2024台南燈會在台南，2024年將開啟新的一頁，接著一整年文化和藝術活動相當豐富，台南要詮釋過去400年走過的足跡，打造成就及未來發展的方向，需要大家一起寫台南，尤其是來自民間的力量，官方只是歷史洪流的一小段軌跡，來自民間文化的力量才是可長可久可遠。

基進黨議員李宗霖說，在荷蘭之前，台灣就有原住民和很多「羅漢腳」，不只400年歷史，只是在台南的歷史積累最多，透過「台南400」將豐富人文資源和在地歷史好好結合，而「台南400」象徵承載過去和現在，市府要加強400年前更早的先住民已經在這塊土地開墾打拚，400年是歷史的開始而已，例如台南鐵路地下化就挖到比400年更早的歷史，會要求市府補足這部分。

南市文化局表示，自1624年熱蘭遮城新築起算，歷時400年的近代城市發展，使原居住於台南地區的住民與來自世界的各個不同的族群在這片土地交流、碰撞，共同累積並塑造出今日讓全台南人甚至全台灣人共感驕傲的歷史文化古都。

文化局表示，專案辦公室成立後的第一項任務就是要訂定「台南400年」民間響應參與申請辦法，透過公民參與途徑，讓大家一起參與城市永續發展。2024年有專為台南400年量身訂做的大展演系列活動，已確定台灣燈會、台灣文博會以及申辦中的台灣設計展等。

「台南400」籌備專案辦公室今日揭牌成立。（記者洪瑞琴攝）

迎接「台南400」，還有312天。（記者洪瑞琴攝）

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