台南第2期智慧停車格2千席 4月底前建置完成

台南智慧停車獲得90％滿意度，第2期2000席智慧停車格，預計今年4月底前完成。（記者洪瑞琴攝）

2023/02/24 13:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市第2期智慧路邊停車計費系統，預定建置2000席智慧停車格，預計今年4月底前完成，讓台南邁向交通新世代。

南市第2期智慧路邊停車計費系統，自今年2月即新增啟用231席智慧停車格，若再加上之前已完成啟用車格，目前有1200席智慧停車格，預計今年4月底前，全部2000席智慧停車格建置完成。

南市交通局表示，第2期智慧停車系統，藉由1期的經驗累績，同時因應電動車輛的增加迅速與衍生的充電需求，宏碁智通公司研發新一代的智慧停車計費系統，於第2期首創「智慧充電停車柱」，在不影響非電車的停車權益下，讓電動車可以停放車輛的同時滿足充電的需求，未來也將持續尋覓合適位置，擴展服務範圍。

市長黃偉哲表示，台南市停車熱區受道路空間侷限，可增加的路邊停車格位有限，加上私人車輛持續增加，如何在時間上進一步提高周轉率來增加停車供給，一直是任內重要任務，因此智慧交通是市政發展重點。

南市交通局局長王銘德說，智慧路邊停車計費系統，自2019年4月啟用後，有智慧停車柱的路段，平均周轉率成長了22.6％，且自去年1月實施半小時計費，減輕民眾負擔，透過連續兩年上千份滿意度調查，民眾對智慧停車柱的操作簡便、繳費多元、即時資訊等服務高達90％的滿意度，顯見多數支持智慧停車。

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