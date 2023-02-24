11歲女童到醫院墮胎 孩子的爸竟是淫亂叔叔

獸叔性侵11歲女童，害她必須到醫院引產。（情境照）

2023/02/24 12:57

〔記者吳政峰／台北報導〕2020年間，台南一名11歲的女童突然跑到醫院墮胎，醫護人員驚呆，趕緊通報社政及警政單位，追查後驚知女童遭到叔叔性侵，立刻移請台南地檢署偵辦加重強制性交罪。一審台南地院與二審台南高分院均判淫亂叔12年徒刑，最高法院日前維持刑度，全案確定。

2020年間，這名獸叔負責接送女童上學，未料竟起了亂倫念頭，把她載到自己的透天厝並拉下鐵門，在客廳強行脫掉女童的衣物性侵，前後共達4次。獸叔也曾利用儲值遊戲點數，利誘懵懂不知世事的女童同意發生性關係。

獸叔性侵均未採取保護措施，同年導致女童懷孕，女童發育未完全，不得不到醫院引產，醫護人員見她小小年紀竟妊娠，趕緊通報相關機關，經過警政與社政人員詢問，驚知孩子的爸竟是女童的親叔叔。

台南地檢署收案後，傳喚獸叔出庭，他辯稱是女童向他索取iPhone手機，同意發生性關係，雙方是合意性交，絕無性侵。

但女童否認主動索討iPhone，直言是叔叔自己買給她的；女童還強調，獸叔首度性侵她後，哄騙「妳想要什麼東西，我都會買」，要她不可洩漏性侵一事；女童承認，叔叔用儲值遊戲點數引誘那次，她確實同意嘿咻。

台南地院痛批獸叔罔顧人倫，嚴重戕害女童身心發展，敗壞善良風俗，害女童懷孕引產後，還辯稱「她跟我撒嬌」，犯後態度不佳，依加重強制性交罪判刑12年。

二審台南高分院雖然撤銷南院判決，但仍維持12年徒刑；全案上訴三審，最高法院認為二審見解無誤，日前駁回獸叔上訴，全案確定。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法