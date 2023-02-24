6槍打死換帖兄弟情侶檔 「扣頭輝」逃死判無期徒刑確定

綽號「扣頭輝」的金文龍6槍打死拜把30年的「換帖兄弟」姚華安和其女友郭雪玉。（資料照）

2023/02/24 12:03

〔記者吳政峰／台北報導〕台南一名綽號「扣頭輝」的58歲男子金文龍，2020年間只因停車與換帖兄弟姚華安起了糾紛，竟埋下殺機，持改造手槍槍決姚與姚的女友郭雪玉。最高法院考量金文龍坦認犯行，有悔悟之心，日前維持台南地院的無期徒刑判決，全案確定。

金文龍與姚華安結識30年，是拜把兄弟，案發前一週，金文龍到郭女的檳榔攤找人，卻因停車問題與檳榔攤員工吵架，金一時失控出手砸店，郭女立刻報警逮人，雙方結下樑子。

金文龍又想起之前投資福利社時，與姚華安有些糾紛，新仇加上舊恨，兩人大吵一架。金撂話「兄弟情到此了斷」，回家喝了幾口悶酒後，心猶不甘，抄起改造手槍，搭白牌計程車到姚家，朝姚、郭情侶檔叫囂並各射3槍，姚當場死亡、郭搶救11天仍因重傷不治。

案發後金文龍逃離現場，又去佳里區連砸3間郭女開的檳榔攤，直到4天後才被警方逮捕。

在審理期間，法官連問了幾個犯案時序上的問題，都以「喝醉了、忘了」來辯稱，辯護人也指出，金文龍有喝保力達的習慣，所以車上都有放保力達，因此主張金文龍是因酒精致辨識能力受到影響。

台南地院並未認可金文龍對喝酒影響辨識能力的辯詞，但考量他坦認殺人，並表示不管判決結果如何，均坦然接受，又有心賠償被害人家屬，堪認確有悔悟反省之心，2022年判處無期徒刑、褫奪公權終身。

檢察官不服，上訴主張金文龍光天化日開槍，殺死兩人，惡性重大，符合兩公約「情節最重大之罪刑」。

但台南高分院認為南院判決無誤，駁回檢察官上訴；案子到了最高法院，合議庭亦認南院認事用法沒有問題，無期徒刑亦符合比例原則，日前維持原判決，全案確定。

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