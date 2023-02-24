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    首頁　>　臺南市

    一筆個資賣3、5千 前警員貪不到2萬丟飯碗還吃官司

    台南一名曾姓前警員，疑將個資以3到5千元賣給徵信社，獲利1萬8千元不僅丟了工作，還因此吃官司。（記者王捷攝）

    台南一名曾姓前警員，疑將個資以3到5千元賣給徵信社，獲利1萬8千元不僅丟了工作，還因此吃官司。（記者王捷攝）

    2023/02/24 11:32

    〔記者王捷／台南報導〕台南一名曾姓前警員，在朋友引薦下認識了徵信社的人員，對方以3千到5千的代價，向曾男購買個資，一得知曾男被收押，南警火速祭出2大過免職處分，經過快1年的審理，南院最後以貪污罪判他1年10個月徒刑，但緩刑、褫奪公權5年，而曾男被查出不法獲利僅1萬8千元，得不償失。

    警察機關的公用手機，載入的警政署系統，讓警員在未拿到他人證件時，能透過車牌搜尋到他人的個資，這是為了警員查看車主是否有其他不良紀錄，在值勤時做綜合判斷，但是以因查詢資料容易，前任南市警察局長方仰寧在一上任，就開始調查「調閱資料異常」的幾個單位。

    警方口中說的「調閱異常」，例如短時間查詢多筆資料，或是明明在A地區卻常查找距離很遠的B地區車輛，警員使用警政署系統調閱的每一筆資料，在警察局的資訊室都有保留，而一查發先曾男就符合「調閱異常」的狀況。

    後來警察局督察室啟動內部調查，當時除了曾男以外，還傳喚了相關5名警員，不過後來院檢只認定曾男與另一名王姓警員涉案，而王員被認為犯公務人員登載不實罪，判6個月徒刑、緩刑2年，全案可以上訴。

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