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    228連假 台南永康警加強7種違規精準執法

    因應228連假，台南永康警分局將於24日至28日，針對永康交流道等13處路口實施交通疏導。（圖由警方提供）

    因應228連假，台南永康警分局將於24日至28日，針對永康交流道等13處路口實施交通疏導。（圖由警方提供）

    2023/02/24 11:37

    〔記者劉婉君／台南報導〕228和平紀念日4天連假即將展開，台南永康警分局將在2月24日至28日，在永康交流道、大灣交流道等13處重要路口，實施交通疏導措施，並對7種違規加強精準執法。

    交通疏導時段為24日下午4時至8時，以及25日至28日每天上午8時至晚上8時，將對交流道周邊車流進行監控，並配合交通警察大隊及大台南智慧交控中心，監看轄區車流動態。

    永康警分局交通組組長葉敏旭說，疏導措施除延長交通崗時程外，也將針對「逆向行駛」、「機車不依規定兩段式左轉」、「機車行駛禁行機車道」、「闖紅燈」、「酒後駕車」、「轉彎未依規定」及「無適格駕照」等7項違規行為，精準執法，針對問題防制交通事故的發生。

    永康警分局表示，因大灣交流道路幅較短，遇有匝道儀控時容易壅塞，建議民眾可多利用永康交流道北上。

    大灣交流道北上替代道路，路線1：高速一街往北→「太子路與高速一街口」右轉→「中正路三段與太子路口」左轉→「永大路與大灣路口」→「永大路與中山北路口」→「永大路與自強路口」。

    路線2：高速一街往北→「復興路與高速一街口」右轉→「崑大路與永大路口」→「永大路與大灣路口」左轉→「永大路與中山北路口」→「永大路與自強路口」。

    永康警分局長甘炎民呼籲，連假期間行車，注意保持安全距離，遵循員警指揮及交通安全規則，駕駛車輛行經路口「慢、看、停」，行人「停、看、聽」。

    國道1號大灣交流道北上替代道路。（圖由警方提供）

    國道1號大灣交流道北上替代道路。（圖由警方提供）

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