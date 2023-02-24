疫情解封 日本名校國際志工到台南校園推動雙語教育

疫情趨緩，台南歡迎國際志工到校推雙語教育，拓展國際觀。（記者洪瑞琴攝）

2023/02/24 09:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕隨著疫情趨緩，力推雙語教育的台南，歡迎各國友人進入校園與國中小學生互動，營造沉浸式英語學習環境，市長黃偉哲歡迎各國青年志工，選擇到友善好客的台南。

安南區安佃國小透過南台科技大學外國青年來台蹲點計畫（簡稱TEEP計畫），引進國際志工。就讀日本早稻田大學的阿部茉莉亞（Maria ABE）駐校5週，讓孩子彷彿置身國外接觸到國際優秀人才，Maria除分享日本文化外，更透過自身到加拿大及非洲迦納的經驗，跟小朋友分享學習英文的重要性。

南市教育局表示，今年同樣有申請TEEP國際志工的學校，還有日新國小等11校，預計會從5月陸續進入各校校園。另外，亦有不少學校透過國際青年交流協會（International Culture Youth Exchange簡稱ICYE）引進德國、丹麥、墨西哥、奧地利等一年期國際志工，發展各種教育課程。

例如，六甲國中開發「和世界做朋友」的校本課程，外國志工加入武術隊和學生一起出團表演；新市國中結合志工專長和本國教師發展「雙語體育課」，也曾擔任1日福利社志工，讓學生排隊用英語買點心。

除了國際志工外，東山國中利用「國際沙發客」資源，從111學年度開始至今，已邀請比利時、巴西、烏克蘭等9個不同國家的沙發客，入校擔任一日講師；鹽行國中藉由教育部「大手牽小手」計畫和成大華語中心合作；關廟區五甲國小則透過國際扶輪社，讓來自德國、法國、日本的交換青年，入班介紹自己的國家。

教育局長鄭新輝說，今年有125所學校申請110位外師入校，營造全英語校園，也有有部分學校透過各種管道，自行申請國際志工和國際沙發客入校，強化學生英語溝通的機會，同步推動雙語教育及國際教育。

阿部茉莉亞（Maria ABE）到安佃國小分享異國文化。（台南市教育局提供）

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