台南爭取2億經費 「小美軍海濱沙灘」將打造海洋新樂園

台南黃金海岸將打造「海洋新樂園」。（記者洪瑞琴攝）

2023/02/24 09:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕提到台南「小美軍海濱沙灘」，海岸線優美、防風林幽靜，曾是許多情侶談情說愛的浪漫約會記憶，或是三五好友結伴同遊勝地，但也隱藏「治安死角」，市府向中央爭取到2億元，將打造「海洋新樂園」，提供更舒適遊憩環境。

市長黃偉哲表示，黃金海岸從小美軍沙灘至二仁溪橋總計約6公里長，期待環境美化工程，能夠為這一帶大幅改善地形地貌，讓在地的民眾及外來的遊客都能留下深刻且正面的印象。

為方便旅客舒適進行沙灘親子共遊及風箏衝浪等活動，海洋新樂園相關工程預計將於小美軍與喜樹沙灘2處入口，設置入口廣場、沖洗設施及廁所，2處入口之間構築了一條林下步道，並與雙博自行車道進行連接。

改善工程也將於台86交流道出口及二仁溪橋2處交通重要節點，加強意象指標以彰顯台南海洋旅遊印象；在黃金海岸廊帶公園塑造夜間特色光環境，親水公園則打造地景式遊憩設施，供親子前往同樂；二仁溪橋橋下節點空間，加強四季植栽與夜間照明。

此外，經濟部水利署第6河川局正在安平港南側四鯤鯓執行南區鯤鯓海堤環境營造工程，將整段海岸線逐步打造1座舒適、安全及友善樂活的濱海親水遊憩廊帶空間，藉此提升整體旅遊環境品質，讓民眾更能貼近海洋文化，帶動整體黃金海岸觀光新風潮。

南市觀光旅遊局表示，2021年度針對黃金海岸完成台南第一個海陸域整合規劃，隨即去（2022）年成功向交通部觀光局爭取2億元「重點景區遊憩廊帶計畫」補助，打造黃金海岸海洋新樂園，全國僅8縣市獲選。

觀旅局說，海洋新樂園將以「鯤鯓風華再現」為訴求，期許透過一系列觀光營造建設，連結黃金海岸及鯤鯓沙洲跨時空發展的背景，促進黃金海岸地區整體住宿市場及觀光產業升級，成為觀光遊憩新亮點區域，吸引更多民眾到訪體驗黃金鯤鯓之美。

黃金海岸「海洋新樂園」模擬圖。（圖由南市觀旅局提供）

台南黃金海岸「海洋新樂園」模擬圖。（圖由南市觀旅局提供）

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