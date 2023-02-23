為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南市區鐵路地下化2度展延 確定2026無法完工

    南鐵地下化工程因文化遺構挖掘調查，影響工程進度，確定無法於2026年底完工，計劃期程將再展延。（記者洪瑞琴攝）

    南鐵地下化工程因文化遺構挖掘調查，影響工程進度，確定無法於2026年底完工，計劃期程將再展延。（記者洪瑞琴攝）

    2023/02/23 23:29

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市區鐵路地下化工程，由於沿線陸續發現19處文資遺構進行挖掘調查，以致施工受影響，確定無法在2026年底完工，至於要延長至何時，鐵道局預計4月下旬等處理情況明朗化後，再提報修正計劃期程。

    鐵道局南部工程處表示，目前因文資遺構還在處理中，大概約4月下旬時處理情況會比較明確，屆時因文資遺構處理對整體計畫期程，及經費造成的影響將有較明確評估資料，預估今年下半年會依評估結果提報修正計畫。

    南鐵地下化工程計劃期程原定2024年完工，因之前住戶抗爭，影響用地取得等因素，鐵道局於2022年提報修正計畫期程延至2026年獲行政院核定，這次確定2度展延，將延至何時完工？南工處表示，目前實在很難有定論。

    南鐵整體施工進度大約7成4，較計劃預定進度落後約0.89%。南工處說明落後原因除了之前住戶抗爭，還有挖掘遺構、交通考量與施工狀況等，確定無法於2026年底完工。

    台南市文化資產管理處表示，沿線共發現19處遺構，其中14處完成移置，尚有5處列冊追蹤待探查、回填或移置，由於施工愈靠近早期發展的舊市區，工程下挖時發現遺構將愈多，例如台南車站主體工程發現日治時期北轉車台遺構，林森路至榮譽路段則有南轉車台遺構等，此外大橋站至台南車站，也有府城城垣遺構等。

    台南市議會建設委員會今日會勘了解南鐵地下化工程進度，建議地下化之後的地面層綠廊道可以與歷史遺蹟好好共存，其他縣市無法像台南一樣鐵道上面還有很多遺蹟，期望以設計手法妥善規劃成為全台獨一無二的都市綠廊道。

    市府文化局表示，未來綠廊道設計會邀集專家學者討論，將工程發見的遺蹟納入通盤規劃，透過適當設計結合景觀，將過去歷史與現代工程新舊融合，讓城市歷史的時間軸與文化紋理融入當代城市地景，成為民眾親近及瞭解歷史發展脈絡與紋理的最佳場域。

    南鐵地下工程在東門陸橋旁附近發現的「糖間」遺構，初步推測該處為清代糖間「金成玉」所在。（記者洪瑞琴攝）

    南鐵地下工程在東門陸橋旁附近發現的「糖間」遺構，初步推測該處為清代糖間「金成玉」所在。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南大代誌！鐵路地下化永康段獲核准 增設康橋地下站
    2022/11/22 13:03

    台南大代誌！鐵路地下化永康段獲核准 增設康橋地下站
    台南鐵路地下化最北端工程預定9月底發包
    2017/06/16 14:34

    台南鐵路地下化最北端工程預定9月底發包

    永續大葉 創生未來 大葉師徒制打造跨域整合力
    台南鐵路地下化都市計畫獲核定 市府今收到公文
    2016/09/10 16:47

    台南鐵路地下化都市計畫獲核定 市府今收到公文
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播