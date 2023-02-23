台南市區鐵路地下化2度展延 確定2026無法完工

南鐵地下化工程因文化遺構挖掘調查，影響工程進度，確定無法於2026年底完工，計劃期程將再展延。（記者洪瑞琴攝）

2023/02/23 23:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市區鐵路地下化工程，由於沿線陸續發現19處文資遺構進行挖掘調查，以致施工受影響，確定無法在2026年底完工，至於要延長至何時，鐵道局預計4月下旬等處理情況明朗化後，再提報修正計劃期程。

鐵道局南部工程處表示，目前因文資遺構還在處理中，大概約4月下旬時處理情況會比較明確，屆時因文資遺構處理對整體計畫期程，及經費造成的影響將有較明確評估資料，預估今年下半年會依評估結果提報修正計畫。

南鐵地下化工程計劃期程原定2024年完工，因之前住戶抗爭，影響用地取得等因素，鐵道局於2022年提報修正計畫期程延至2026年獲行政院核定，這次確定2度展延，將延至何時完工？南工處表示，目前實在很難有定論。

南鐵整體施工進度大約7成4，較計劃預定進度落後約0.89%。南工處說明落後原因除了之前住戶抗爭，還有挖掘遺構、交通考量與施工狀況等，確定無法於2026年底完工。

台南市文化資產管理處表示，沿線共發現19處遺構，其中14處完成移置，尚有5處列冊追蹤待探查、回填或移置，由於施工愈靠近早期發展的舊市區，工程下挖時發現遺構將愈多，例如台南車站主體工程發現日治時期北轉車台遺構，林森路至榮譽路段則有南轉車台遺構等，此外大橋站至台南車站，也有府城城垣遺構等。

台南市議會建設委員會今日會勘了解南鐵地下化工程進度，建議地下化之後的地面層綠廊道可以與歷史遺蹟好好共存，其他縣市無法像台南一樣鐵道上面還有很多遺蹟，期望以設計手法妥善規劃成為全台獨一無二的都市綠廊道。

市府文化局表示，未來綠廊道設計會邀集專家學者討論，將工程發見的遺蹟納入通盤規劃，透過適當設計結合景觀，將過去歷史與現代工程新舊融合，讓城市歷史的時間軸與文化紋理融入當代城市地景，成為民眾親近及瞭解歷史發展脈絡與紋理的最佳場域。

南鐵地下工程在東門陸橋旁附近發現的「糖間」遺構，初步推測該處為清代糖間「金成玉」所在。（記者洪瑞琴攝）

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