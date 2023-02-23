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    台南左鎮小7開幕！ 台灣本島僅剩「這鄉鎮」沒連鎖超商

    台南市左鎮區首家連鎖超商23日下午展開試營運，外觀採山屋造型格外吸睛。（中央社）

    台南市左鎮區首家連鎖超商23日下午展開試營運，外觀採山屋造型格外吸睛。（中央社）

    2023/02/23 21:00

    〔中央社〕台南市左鎮區首家連鎖便利商店7-ELEVEn統一超商今天（23日）試營運，台東縣金峰鄉成為台灣本島唯一沒連鎖超商的鄉鎮，鄉民雖期待有「小7」，也擔心衝擊傳統雜貨店。

    台東縣包括蘭嶼鄉、綠島鄉及偏遠南橫公路都已有小7陸續設店，原住民鄉鎮延平鄉門市也在春節前開幕，反觀金峰，連原有的小7自動販售櫃都已停止服務，成為台灣本島唯一沒連鎖便利超商的鄉鎮。

    「等時機成熟。」金峰鄉長蔣爭光告訴中央社記者，可能要冷靜一下才有結果。之前有民眾擔心衝擊現有雜貨店；金峰部分村落仰賴當地雜貨店，雜貨店賣的品項很多，甚至蔬果也賣，如果連鎖便利超商進駐，有人擔心雜貨店會倒。

    不過，蔣爭光說，也有民眾期待連鎖便利超商進駐，認為經營項目可和雜貨店互補，刺激成長，「目前地方接受的可能性越來越高」，地點已找好，如果大家覺得可以了，連鎖便利超商就可進駐。

    陳姓鄉民說，金峰5村分散，除嘉蘭村以外，其餘4村不到5分鐘就可到太麻里鄉小7消費，而嘉蘭村人口少，有雜貨店和ATM，對連鎖便利超商依賴不高，之前有設投幣式貨櫃型自助小7，販售泡麵、咖啡、飲料及三明治，目前也已沒營業。

    古姓婦人笑問：「雜貨店可以欠錢，比較人性化，小7可以欠錢嗎？」

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