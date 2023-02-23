模擬周年慶火警 南消五大攜手Uniqlo消防演練

台南市消防局第五大隊攜手Uniqlo進行消防演練。（記者劉婉君攝）

2023/02/23 20:34

〔記者劉婉君／台南報導〕商場周年慶大量顧客血拚，卻遇到地震引發火災怎麼辦？台南市消防局第五大隊今（23）日攜手知名商場Uniqlo，進行消防演練，加強業者的防災應變能力，演練過程逼真。

演練模擬地震造成商場內的電器火災，引燃易燃物，黑色濃煙蔓延，商場內擠滿周年慶血拚人潮，有多名顧客嗆傷，商場人員立即自主應變，並通報119支援搶救，消防救災車組抵達後，參考企業防災人員提供的資訊進行部署，並合作進行救災，共出動各式消防車17輛，消防人力共66人參與。

因應綠能產業趨勢救災需求，由於該商場設有屋頂太陽光電發電設備，以及Gogoro電池交換站等，消防局也邀請太陽光電廠商日電系統有限公司及Gogoro電池交換站技術人員參與，針對綠能設備風險評估、感電防止及搶救時機進行教育演練。

此外，第五大隊也進行轄內的消防水源查詢抽測，以加強救災人員在第一時間尋找救災水源的能力，結合救災平板的電子輔助系統，強化救災效率。

消防局表示，綠色能源日漸普及，火災的搶救技巧有別一般火警，需特別注意觸電的風險，太陽能光電設備在火災時即使已通知電力公司人員斷電，於陽光照射下，太陽能板至變流器間電線仍存在高壓直流電，救災時必須確保救災人員的安全。

台南市消防局第五大隊攜手Uniqlo進行消防演練。（記者劉婉君攝）

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