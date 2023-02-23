民團不滿南山公墓文資審議 台南里長串連挺開發促繁榮

台南市南區里長聯誼會動員多位里長串連，表達對文資調查的尊重，並全力支持市府開發南山公墓。（南區公所提供）

2023/02/23 18:59

〔記者王俊忠／台南報導〕對於民間團體提報台南市南區南山公墓100門墳墓，要求審查其文化資產價值，首批50門最近經南市文資審議委員會決議其中10門列冊追蹤，再審查其價值，其他40門則未列冊，引發民團不滿，指市府想開發當地。對此，今天南區里長聯誼會串連里長們強調，里長當然尊重文資調查保存，但也支持市府開發南山公墓，促進南區的繁榮。

南區居民昂首期盼南山公墓開發已久，23日南區里長聯誼會長梁坤財偕同多位里長召開「支持市政府開發南山公墓」說明會，並發起連署展現大力支持南山公墓合理開發、堅決肯定的態度，希望在尊重文資調查下，將部分公墓用地規劃成市民活動空間，提升南區市民朋友能有優質的生活環境。

林美燕、周麗津、林依婷、李啟維、蔡淑惠、盧崑福等地方市議員指出，南區因受限於機場航道及南山公墓，長年以來發展受限，嚴重影響居民生活品質，雖然重要的歷史文化資產值得保存，但是地方聲音及需求也值得重視，如何兼顧，應該經過審慎評估，避免影響當地合理適度的開發，引起更大反彈聲浪。

南區里長聯誼會長梁坤財表示，南山公墓的開發是為促進都市發展及提升居民生活品質，遷移並更新老舊不足使用的殯葬設施，建立現代化、公園化及可親近的殯葬專區。呼籲關心市政的市民朋友可共同參與連署，為地方發展盡一份心力，更期許市府能堅持做對的事、做好的事。

南區區長蕭琇華進一步說，黃偉哲市長上任以來，很重視南區各項建設及發展，更深入基層聆聽地方的需求，如何兼顧南山公墓文化資產保存與地方開發議題，黃市長均相當重視。目前南山公墓文化資產的保存已進入文資審議程序，未來區公所也會配合市府政策，積極推動地方建設，提供居民更優質的居住、生活環境。

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