被控外遇王建民獲判免賠 女醫師反擊：將向丈夫提刑事告訴

台南知名醫美人妻醫師蕭嘉蓉（圖左）與她丈夫王文哲醫師（圖右）。（圖取自蕭嘉蓉臉書、資料照；本報合成）

2023/02/23 19:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市醫師王文哲控告醫美名醫妻子蕭嘉蓉外遇前旅美職棒球星王建民敗訴，受訪時又爆出妻子1年內約4萬則網路對話，其中有蕭嘉蓉環抱建仔合照、一起到「有情侶車震的港邊」，質疑如此煽情露骨，難道真沒有問題嗎？蕭嘉蓉今天（23日）反擊，強調經法院審視判決她「與第三人沒有踰越社交份際」，反控丈夫曾外遇，曝光的這3本資料都是非法取得，還說會盡快對王文哲提起刑事告訴。

王文哲聲稱，這共約4萬則訊息是截取建仔與妻子從2014年底到2015年11月的對話紀錄，平均每天170則，單日通訊最高約800則，兩人還曾躲到廁所講電話、訴情衷，曾從半夜11點聊到凌晨3、5點甚至7點，其中有諸多令人質疑關係匪淺的內容，除了有「愛你」、「想你」及「限制級對話」，還有蕭嘉蓉環抱王建民合照、一起到「有情侶車震的港邊」，質疑煽情露骨、有問題。

蕭嘉蓉昨天一直未出面回應，今天在臉書發文說：「很遺憾，家裡的事情，竟然牽連到第三人（應指王建民），新聞現在沸沸揚揚，我原本以為這3本資料，王文哲在訴訟中都有提供給法院，經過法院調查審視而判決我與第三人沒有踰越社交份際，已有公斷」。

蕭嘉蓉表示，沒想到王文哲不甘法院判決結果，未經過她同意，將這3本非法取得的資料，擅自提供給媒體大肆報導，然而，這3本資料並非她與第三人對話的全貌，是王文哲斷章取義、掐頭去尾、肆意剪接、重複截圖，再加以扭曲解讀，這些都是在法院攻防過的事，沒想到挾怨報復可以到這種程度。

蕭指出，其家人也是王文哲的至親，原已因王文哲外遇的不堪行為，身心受到極大創痛。現在，身為醫師的王文哲自視為高知識分子，既然選擇以侵害個人隱私、求以保全他自己來報復她，再次傷害她的兩個小孩和至親，嚴重踩踏到她的底線，已退無可退、忍無可忍，已經盡快要對王文哲提起刑事告訴。以上是她想要澄清的，那3本資料內含她與第三人的對話，是她的隱私，與公益無關，是王文哲非法取得之物，任何人的隱私閒聊，都應該受到法律保障，沒有理由攤在陽光下作為他人的茶餘飯後，甚至牟利的祭品。

蕭嘉蓉說，感謝朋友的關心，也籲請各大媒體自重，勿再恣意引用、散布、播送王文哲提供的3本資料，做不真確的報導，這些行為觸及相關民、刑事法律，為保護她的兩個小孩和至親，定當追究。家事佔用媒體版面，非她所願，僅做這次回應，其餘就交由司法公斷與社會公評。

台南知名醫美人妻醫師蕭嘉蓉。（圖取自蕭嘉蓉臉書）

台南知名醫美人妻醫師蕭嘉蓉。（圖取自蕭嘉蓉臉書）

台南知名醫美女醫師蕭嘉蓉的丈夫王文哲醫師（見圖），王與蕭兩人互控的外遇、離婚訴訟不斷。（記者王俊忠攝）

醫師王文哲控告名醫妻子蕭嘉蓉外遇王建民，並把兩人一年內約四萬則的通訊對話紀錄印成三大本厚書。（三本書由王文哲提供，記者王俊忠攝）

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