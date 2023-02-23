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    黃偉哲呼籲交通平權 爭取6.2億提升南部公共運輸

    台南市長黃偉哲向中央加碼爭取6.2億元經費，以提升台南整體公共運輸環境。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲向中央加碼爭取6.2億元經費，以提升台南整體公共運輸環境。（記者洪瑞琴攝）

    2023/02/23 17:32

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於行政院院會今（23）日拍板定案基北北桃、中彰投、南高屏3大生活圈推出公共運輸月票，台南市長黃偉哲大表歡迎，也不忘為南部縣市請命，加碼爭取6.2億元經費，呼籲應藉此機會提升整體公共運輸環境。

    黃偉哲說，長年以來南部的公共運輸資源不若北部充足，應藉此機會落實交通平權，除了推出月票「甜甜價」，刺激搭乘率之外，提出「擴大公共運輸路網」、「加速電動公車汰換」、「提升駕駛職業環境」等3大面向公共運輸計畫共6億2000萬元，建議中央一併納入補助，優先給予台南公共運輸更周延全面的照顧，結構性地提升公共運輸營運體質。

    南市交通局長王銘德表示，擴大公共運輸路網，不但要加密市區公車和幹支線公車，也要加強如高鐵聯外、捷運先導公車等重點路線；偏鄉地區則因地制宜擴大小黃公車服務。加速電動公車汰換，除了加速申請購車補助外，也將爭取中央補助額外增加的營運成本。提升駕駛職業環境，則是因應全國駕駛大缺工，希望能爭取駕駛薪資補貼，提升司機收入水準，減少駕駛流失，才能提高服務的質與量。

    台南市與高雄市、屏東縣聯手推出「南高屏公共運輸月票999」，1張票吃到飽，可搭乘台南、高雄、屏東3縣市境內台鐵、跨縣市的公路客運和國道客運，也可搭公車、捷運、渡輪等在地交通工具，也涵蓋各地公共自行車。另外，南市境內公共運輸月票299元，涵蓋幹支線公車、市區公車、小黃公車，以及最新上路的厝邊公車、Ubike等，1票到底吃到飽。

    王銘德強調，近1個月來已和鄰近縣市交通局密集討論月票方案，也已分析電子票證等大數據資料，將配合中央原則，採吃到飽、跨縣市、跨運具的方式，中央一宣佈補助規定就會立即送件爭取，讓民眾能在最短時間內享受月票福利。

    南市境內公共運輸月票299元，涵蓋Ubike等公共運具。（記者洪瑞琴攝）

    南市境內公共運輸月票299元，涵蓋Ubike等公共運具。（記者洪瑞琴攝）

    南市境內公共運輸月票優惠方案將推出「299元吃到飽」。（記者洪瑞琴攝）

    南市境內公共運輸月票優惠方案將推出「299元吃到飽」。（記者洪瑞琴攝）

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