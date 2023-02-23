紐約時報風尚雜誌報導台南 AIT高雄分處助推

全台唯一現存「古蹟百貨」林百貨，是《紐約時報風尚雜誌》推薦台南景點之一。（記者洪瑞琴攝）

2023/02/23 17:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕紐約時報風尚雜誌1月報導了台南的古都潮風貌，引發一股熱潮，美國在台協會高雄分處（AIT Kaohsiung Branch Office）特別在官方臉書分享這則新聞，並推薦大家來台南走走。

美國在台協會高雄分處臉書貼文：

市長黃偉哲表示，感謝美國在台協會高雄分處的熱情推薦，就如同紐約時報風尚雜誌的報導所分享的，台南是台灣最古老的城市，具有生活美學的住宿、餐飲跟購物，不僅符合潮流，更是只有在古都才能享受到的舒適潮風貌，誠摯歡迎台灣朋友、外國朋友，還有高雄分處長黃東偉，來台南度放鬆假期，享受台南的景點、美食跟舒適氛圍。

台南市在連假期間推出多項特色活動，最具特色的就是FOCASA馬戲藝術節，將從2月22日起在台南水交社文化園區熱鬧展演7天，由來自法國、澳洲、南韓、日本、香港、柬埔寨的馬戲藝術家，帶來不同類型的演出風格，共計超過150場演出，值此春天花季還可以賞蜀葵、櫻花、木棉，加上各式各樣引人垂涎的美食小吃，讓每個旅人流連忘返。

國際知名媒體集團紐約時報旗下的《紐約時報風尚雜誌（The New York Times Style Magazine）》，在1月27日出刊的電子報，以「主廚與酒保替台灣最古老城市注入新生命：烤牛舌和黑芝麻咖啡馬丁尼在台南等著你」為標題，從時尚觀點帶領探索台南古都生活美學。

專文介紹街頭小吃跟餐廳，讓台南成為台灣的美食中心，安平古堡、孔廟，還有鄰近沿襲日治風格建築的百貨公司和博物館，吸引許多人從台北搭乘高鐵南下，旅人湧入老市場、排隊品嚐擔仔麵與虱目魚丸湯。在這篇報導特別推薦的景點包括友愛街旅館、毛屋、十平、吃麵吧、嚥・台南、台南市立美術館、林百貨、小島ISLET、振發茶行等。

美國在台協會高雄分處在官方臉書分享紐約時報風尚雜誌的專文介紹，推薦大家來台南走走。（台南市府提供）

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