紐約時報風尚雜誌報導台南 AIT高雄分處助推
〔記者洪瑞琴／台南報導〕紐約時報風尚雜誌1月報導了台南的古都潮風貌，引發一股熱潮，美國在台協會高雄分處（AIT Kaohsiung Branch Office）特別在官方臉書分享這則新聞，並推薦大家來台南走走。
美國在台協會高雄分處臉書貼文：
市長黃偉哲表示，感謝美國在台協會高雄分處的熱情推薦，就如同紐約時報風尚雜誌的報導所分享的，台南是台灣最古老的城市，具有生活美學的住宿、餐飲跟購物，不僅符合潮流，更是只有在古都才能享受到的舒適潮風貌，誠摯歡迎台灣朋友、外國朋友，還有高雄分處長黃東偉，來台南度放鬆假期，享受台南的景點、美食跟舒適氛圍。
台南市在連假期間推出多項特色活動，最具特色的就是FOCASA馬戲藝術節，將從2月22日起在台南水交社文化園區熱鬧展演7天，由來自法國、澳洲、南韓、日本、香港、柬埔寨的馬戲藝術家，帶來不同類型的演出風格，共計超過150場演出，值此春天花季還可以賞蜀葵、櫻花、木棉，加上各式各樣引人垂涎的美食小吃，讓每個旅人流連忘返。
國際知名媒體集團紐約時報旗下的《紐約時報風尚雜誌（The New York Times Style Magazine）》，在1月27日出刊的電子報，以「主廚與酒保替台灣最古老城市注入新生命：烤牛舌和黑芝麻咖啡馬丁尼在台南等著你」為標題，從時尚觀點帶領探索台南古都生活美學。
專文介紹街頭小吃跟餐廳，讓台南成為台灣的美食中心，安平古堡、孔廟，還有鄰近沿襲日治風格建築的百貨公司和博物館，吸引許多人從台北搭乘高鐵南下，旅人湧入老市場、排隊品嚐擔仔麵與虱目魚丸湯。在這篇報導特別推薦的景點包括友愛街旅館、毛屋、十平、吃麵吧、嚥・台南、台南市立美術館、林百貨、小島ISLET、振發茶行等。