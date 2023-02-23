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    南高屏通勤族有福了 「海陸通勤月票」999元吃到飽

    台南、高雄與屏東生活圈優惠月票999元吃到飽，台鐵通勤族省很大。（記者洪瑞琴攝）

    台南、高雄與屏東生活圈優惠月票999元吃到飽，台鐵通勤族省很大。（記者洪瑞琴攝）

    2023/02/23 14:52

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕配合行政院規劃公共運具生活圈通勤優惠月票方案，台南、高雄與屏東跨縣市研商後，試算月票999元吃到飽，包括3縣市台鐵、公車、公共單車及高雄捷運、渡輪、輕軌都包進去，「搭愈多、省愈大」。

    另外，台南市將加碼向中央爭取申請「台南市公共運輸月票299」方案，涵蓋台南市境內的幹支線公車、市區公車、小黃公車，以及最新上路的厝邊公車、Ubike等，也都可望一票到底吃到飽。

    交通局長王銘德表示，目前南高屏優惠月票試算金額999元，尚待中央特別預算條例通過，交通部擬定出申請辦法，地方就可提出申請，至於何時能夠推出，配合中央審核期程。

    王銘德說，南高屏生活圈通勤月票包含高雄、台南、屏東公車、台鐵、公共自行車，高雄捷運與渡輪等公共運具「全部包進去」，對於台南乘客而言，尤其南高跨境通勤乘客，估計光是目前台鐵通勤費每月就3千元，有了通勤月票負擔就省一半以上。

    此外，台南市區內有不少民眾是從新營搭台鐵火車到台南車站後，再騎機車或搭公車到市區上班，台鐵月票大約1500元就可以省下來，基本上優惠月票以通勤乘客為主，如果現在每月搭台鐵花費超過999元的人就一定划得來，大約換算下來，每月搭台鐵20次以上的乘客很划得來。

    王銘德表示，交通部推動生活圈優惠措施，以成本優勢吸引民眾多利用跨境運具，可以不用騎機車、開汽車，改換公共運輸工具，而且通勤族群愈用愈多，也能鼓勵假日出門多利用公共運具，因為統統包進去很方便。

    王銘德表示，市長黃偉哲非常重視交通平權，也不忘為南部縣市請命，因為北部公共運具使用乘客上百萬人口，南部才幾萬，基礎不一樣，2百億元大餅若都是推優惠月票，資源會被北部占掉頗不公平，因此也向中央爭取公共路網建設與電動公車汰換等，雖然不是一蹴可及，將會積極陸續爭取，而各縣市也都有關切特別預算3年用完後如何永續性，交通部回覆將會設法在公務預算支持。

    台南、高雄與屏東生活圈優惠月票999元吃到飽，包括公共自行車。（記者洪瑞琴攝）

    台南、高雄與屏東生活圈優惠月票999元吃到飽，包括公共自行車。（記者洪瑞琴攝）

    南高屏生活圈優惠月票，搭乘大台南公車吃到飽。（記者洪瑞琴攝）

    南高屏生活圈優惠月票，搭乘大台南公車吃到飽。（記者洪瑞琴攝）

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