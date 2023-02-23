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    南部地區久旱未雨 芒果農民盼增設儲水灌溉設施

    台南芒果正值授粉期，久旱未雨，山區農民希望政府協助增設儲水灌溉設施。（記者劉婉君攝）

    台南芒果正值授粉期，久旱未雨，山區農民希望政府協助增設儲水灌溉設施。（記者劉婉君攝）

    2023/02/23 14:10

    〔記者劉婉君／台南報導〕南部地區久旱未雨，影響果樹灌溉，台南市山區芒果農民今（23）日在行政院農委會舉辦的巡迴座談會上，希望政府協助山區果園增設儲水灌溉設施，農委會副主委陳駿季表示，山坡地挖蓄水池有些地方有水土保持的疑慮，會進行跨單位研商。

    農委會預計在全國舉辦300場「農林漁牧升級進步」巡迴座談會，其中台南市有3場，首場今天在玉井區農會舉行，由陳駿季親自主持，台南市農業局長李建裕也出席。

    有農民反映，久未下雨，山區果園需要灌溉，載自來水灌溉連止渴都不夠，靠自己設置的水塔有時也不足，但有些林地卻不能挖水池，希望中央能給予協助。

    此外，農民也針對農業缺工嚴重的問題，期盼政府能繼續提供農業移工；而對於目前農路整修政策上，規定3戶以上才能整修，農民也反應，很多山坡地的農路都只有1戶在用，希望中央能協助農路維護。

    陳駿季表示，中央針對水塔、坡地灌溉設施都有補助，將會跨單位協調，協助農民取得最優補助方案，至於山坡地挖蓄水池部分，會再進一步協調，是否能訂出相關標準，在坡度較平緩的地點開放挖蓄水池。

    陳駿季指出，農委會已向勞動部爭取農業移工，項目及人數都已較過去增加，將設置專案服務窗口，協助農民申請的時間不要拖太長。疫後特別條例有擬定關於農業基礎環境建設的預算，希望地方政府可先做農水路修護的盤點與規劃，待預算通過即可馬上做。

    陳駿季說，期能透過巡迴座談，向農民清楚傳達農委會推行的相關政策，同時聽取農民意見，可以解決的馬上解決，不能馬上解決的也會帶回農委會進一步研商，對農民有利的會納入政策，大家一起為台灣農業努力。

    行政院農委會23日於台南市玉井區舉行巡迴座談會，向農民說明相關的農業政策。（記者劉婉君攝）

    行政院農委會23日於台南市玉井區舉行巡迴座談會，向農民說明相關的農業政策。（記者劉婉君攝）

    農委會副主委陳駿季（左2）直接回應農民的意見。（記者劉婉君攝）

    農委會副主委陳駿季（左2）直接回應農民的意見。（記者劉婉君攝）

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