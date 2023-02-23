溢領252萬就養金病重陷困 執行官反先義助老榮民

行政執行署台南分署長吳祚延（右二）代表分署愛心社捐助六千元慰問金給李翁女兒。（圖：行政執行署台南分署提供）

2023/02/23 12:10

〔記者王俊忠／台南報導〕77歲的李姓老榮民，因案於2007年8月應停止退除役官兵安置就養補助，但行政院國軍退除役官兵輔導委員會疏忽、繼續發放就養金，使得李翁溢領252萬多元就養金。行政執行署在強制執行時發現李翁病重臥榻、其女兒1人扶養壓力很大，執行署愛心社反義助6千元，讓李女相當感動。

不過，對於李翁溢領須返還的252萬多元就養金，行政執行署台南分署強調，依法後續仍會繼續執行，不會因李翁病重就不追繳溢領款。

行政執行署台南分署表示，李翁因案從2007年8月起停止退除役官兵安置就養，卻因行政院退輔會一時疏忽，讓李前後共溢領就養金252萬2780元，退輔會台南市榮民服務處發函追繳，李翁逾期未返還，榮民服務處移送行政執行署台南分署強制執行。

台南分署表示，李翁的女兒在2023年2月16日到場表示其父從1999年間即因主動脈剝離長期就醫，一直由她負擔醫藥費，其胞兄有精神疾病，家中剩她1個人賺錢養家，壓力真的很大，無法處理父親溢領的欠費。

李翁並於2022年12月間因急性膽囊炎併發敗血症，住進醫院，原本要於2023年1月中旬出院轉住機構，今年1月下旬又因腸胃道出血送急診並住院治療。行政執行人員詢問李翁的女兒是否需轉介社福機構提供協助？李女說因開銷實在太大，願意提出申請。

執行人員得知後，除協助轉介慈善機構提供服務外，本於執行有愛、公益無礙，通報台南分署愛心社，今（23日）由分署長吳祚延代表愛心社致贈慰問金6千元，由李翁之女代表收下。吳祚延說，秉持「關懷弱勢，執行有愛」的同理心，鼓勵同仁在執行業務的過程中，主動關懷生活陷入困境的弱勢義務人，伸出援手，並轉介社會局、慈善團體等合適的社福機構，適時給予生活上的協助。

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