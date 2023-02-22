「豆哥」捲入政治風暴 雲嘉南陸戰隊退役弟兄抱不平

海軍陸戰隊雲嘉南聯盟成員都是從海軍陸戰隊退役的人員組成，經常組團參與公益活動，人稱「豆哥」的王孝瑋也是成員之一。（資料照）

2023/02/22 23:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院發言人陳宗彥陷入「桃色疑雲」，人稱「豆哥」的王孝瑋也被捲入政治風暴中，「雲嘉南陸戰隊聯盟」退役弟兄成員今（22）日難忍不平說，豆哥在他們眼中是急公好義、熱心助人的好兄弟，卻在政客政媒名嘴口誅筆伐下，「好像成了十惡不赦的天下罪人」，實在很不公平！

王孝瑋是陸戰隊退伍弟兄雲嘉南聯盟重要成員，向來熱心公益不遺餘力，1位成員表示，事件爆發後，弟兄們為豆哥抱不平，也有人建議他出面澄清外界不實言論，但是豆哥一貫低調沈穩，靜觀事情變化，也希望大家保持平常心勿為他多言解釋，以免又連累其他人。

成員說，聯盟弟兄都是熱血服務，來自各行各業、不分貴賤奉獻一己之力，豆哥也是，沒有外界所謂的「黑道前科」，不需要什麼漂白身分，舉凡貧窮弱勢家庭住宅修繕、偏鄉社區及學校補助、上山下海救急救難等公益服務，以及各社團活動，他都二話不說出錢出力「攬到底」，「這些細微說不盡的社會角落行善，政客名嘴看得到嗎？」竟能信口開河把他的人格貶低。

更令聯盟成員氣結的是，多年前參加南市一座公園落成啟用活動，舉辦空氣槍射擊遊戲，讓退伍弟兄們重溫當兵生活，一張有豆哥「持槍」照片竟被拿來不當影射，實在很離譜。

成員也認為，其實聯盟每位成員難免各有藍綠政治色彩，豆哥雖曾是民進黨黨代表，但是大家對他在聯盟的付出，不分藍綠都相當信服，與豆哥熟識的好朋友，也不乏藍營高層。

這名成員說，他無法代表豆哥表達任何意見，但實在忍不住要幫忙發聲，而且以他對陳宗彥在台南服務期間奉公守法的認知，不可能有嚴重違紀犯法，況且被爆涉及妨害風化案早在8年前就簽結，為何會在這時候在野政黨拿到資料大肆炒作，這種檢方辦案資料又不是一般人拿得到、看得到，不得不讓人懷疑揣測是「檢調內鬥」拿政治人物當祭品，檢方重啟調查妨害風化案的同時，也應釐清有無不法洩密，端正司法公信力。

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