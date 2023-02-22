警方超商圍捕詐團車手 淡定看戲男客成「最佳綠葉」

善化警方在超商內圍捕詐騙集團車手，順利逮獲嫌犯。（民眾提供）

2023/02/22 21:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南李姓婦人誤信投資虛擬貨幣可獲利的伎倆，被騙走了129萬元，不法集團食髓知味，繼續使詐，取款車手約在1家超商面交，警方獲報埋伏，於店內座位區圍捕、壓制，一旁男客人淡定看戲，成為這起案件的「最佳綠葉」。

李姓婦人與集團成員相互加LINE談論投資虛擬貨幣事宜，不疑有他，1月中旬起，陸續面交款項給車手，共被拿走了129萬元。

事後，婦人覺得有異，驚覺被騙，趕快報案，善化警分局啟動偵辦，得知詐欺集團又再要求面交60萬元繼續投資，決定進行圍捕。

警方提供面額60萬元的假鈔，請李女假意配合，雙方昨午約在安定區1家超商面交，專案小組先前往部署、埋伏，被害人夫婦也在座位坐定，等待詐騙集團成員現身。

善化分局於超商店內部署5名幹員，佯裝是客人，陳姓車手出現後，坐在李女對面，先進行身份的確認，再談到交付款項，警方全程緊盯。

只是車手警覺性很高，確認身份時，一直左顧右盼，注意週邊的動靜，讓專案小組扮演的「假客人」不敢打草驚蛇，等待機會。

而車手右邊當時坐了1位男子，這名「真客人」努力吃著在超商買的食物，此舉讓原本充滿戒心的嫌犯開始鬆懈，時機成熟，幹探從後方進行壓制，專案小組成員也一擁而上，順利逮獲。

專案小組後來將車手拉出超商，制伏在地上，而圍捕期間，超商內除嫌犯之外，全場唯一事前不知情的男客人，則是全程淡定。

警方在嫌犯查扣行動電話2支，今天訊後，依詐欺、洗錢防制法等罪，移送地檢署偵辦，並持續溯源清查集團共犯。

善化警分局長張沛銘提醒民眾，詐欺手法不斷變化，在接獲電信欠費、監管帳戶、分期付款轉帳，甚至是投資保證獲利等訊息時，應先查證真實性，撥打110、165專線電話或與鄰近派出所諮詢，避免個人財產淪為詐欺集團的提款機。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

善化警方在超商內圍捕詐騙集團車手，順利逮獲嫌犯。（民眾提供）

善化警方在超商內圍捕詐騙集團車手，順利逮獲嫌犯。（民眾提供）

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