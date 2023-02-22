台灣國際蘭展3/4登場 黃偉哲提「O2A」創新理念

2023台灣國際蘭展下月登場，台南市長黃偉哲今北上宣傳，提出蘭花結合藝術文創「O2A」創新理念。（台南市政府提供）

2023/02/22 19:31

〔記者王涵平／台南報導〕2023台灣國際蘭展下月登場，台南市長黃偉哲今北上宣傳，提出蘭花結合藝術文創「O2A」創新理念，農糧署長胡忠一表示，蘭展今年由農委會接手，中央會持續與台南市密切合作，讓蘭展推陳出新、一年比一年好。

台灣國際蘭展將於3月4日到3月19日在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區舉行，黃偉哲今北上在台北101與胡忠一、台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮等人一同宣傳。

黃偉哲表示，今年蘭展是中央接手主辦的第一年，台南市會全力配合，讓蘭展及台灣蘭花產業發光發熱。

黃偉哲表示，去年2022台灣國際蘭展取得外銷訂單創新高達118億元的傲人成績，已超越疫情之前。期待2023蘭展更上一層樓。此外，蘭展「O2A」的創新理念，也就是蘭花（Orchid）與藝術（Art）的相遇激盪，希望蘭展能夠與文創產業和藝術家有美好邂逅與化學反應。

黃偉哲表示，今年蘭展期間適逢3月14日「白色情人節」，鼓勵大家送白色蘭花，讓蘭花產業與民眾生活習俗結合，也增添甜蜜色彩。

去年台灣蘭展力挺烏克蘭，推出奈米技術噴印的烏克蘭國旗漸層蘭花，今年則為了表達對土耳其震災後祈福，將在蘭展現場推出土耳其國旗圖樣的蘭花，盼土耳其早日走過震災傷痛、重建家園。

活動詳情可至「2023台灣國際蘭展」官網查詢。

2023台灣國際蘭展下月登場，台南市長黃偉哲今北上宣傳，提出蘭花結合藝術文創「O2A」創新理念。（台南市政府提供）

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