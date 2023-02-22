巨無霸臭豆腐+蚵仔 台南七股新特色小吃蚵仔「珠寶盒」

蚵仔「珠寶盒」用巨無霸臭豆腐當外皮，再包入滿滿的鮮蚵、泡菜和海苔。（記者楊金城攝）

2023/02/22 16:57

〔記者楊金城／台南報導〕到台南濱海旅遊，蚵嗲、蚵仔煎特色小吃是許多遊客的口袋名單，在七股區最近出現獨創的蚵仔「珠寶盒」，用巨無霸臭豆腐內裝滿蚵仔餡料，滿口海味令人食指大動，在龍山漁村造成轟動。

推出蚵仔珠寶盒的是七股龍山里長王文財、潘宜玲夫婦，本身就是蚵農、青蚵嫂，在七股潟湖養殖牡蠣。

潘宜玲說，南縣區漁會有次找她研發特色小吃，推動漁村農遊，讓遊客留下印象，她考量蚵嗲、蚵仔煎、蚵仔包是常見小吃，靈光一閃，以珍珠是從貝類、牡蠣（生蠔）而來，發想出蚵仔「珠寶盒」。

潘宜玲的蚵仔「珠寶盒」，結合不臭的養生臭豆腐，以約手掌大小的巨無霸臭豆腐當外皮，再包入滿滿的鮮蚵、自製泡菜，加上韓國海苔，淋上特製醬料，一口吃下就能吃到蚵仔。

一個蚵仔「珠寶盒」賣一百元，「不怕客人吃」王文財說，自家就養蚵，放滿蚵仔不手軟。

七股區長顏文穗推薦蚵仔「珠寶盒」配上一碗鮮魚湯，遊客就能大大滿足，到台南旅遊不虛此行。

龍山里的下山漁港是搭乘七股潟湖觀光娛樂漁筏的停泊區，也是前往七股鹽山、七股遊客中心的中途景點，蚵仔「珠寶盒」一推出，就在當地旅遊市場造成轟動。

潘宜玲（左）推出蚵仔「珠寶盒」，台南市七股區長顏文穗（右）推薦稱讚。（記者楊金城攝）

蚵仔「珠寶盒」配上一碗鮮魚湯，就能大大滿足。（記者楊金城攝）

蚵仔「珠寶盒」用巨無霸臭豆腐當外皮，再包入滿滿的鮮蚵、泡菜和海苔。（記者楊金城攝）

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