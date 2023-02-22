醫師控名醫妻外遇王建民敗訴 曝4萬則通訊印成3大本厚書

對於控告名醫妻子蕭嘉蓉與王建民涉婚外情案一審被判敗訴，男醫師王文哲（見圖）強調已提出事證上訴二審。（記者王俊忠攝）

2023/02/22 16:18

〔記者王俊忠／台南報導〕醫師王文哲控告醫美名醫妻子蕭嘉蓉與前旅美職棒球星王建民有婚外情一審敗訴，他不平地說，截取建仔與妻子從2014年底到2015年11月的對話紀錄共約4萬則訊息，平均每天1百多則，單日通訊最高約800則，2人互訴愛你、想你，還有環抱合照，還曾躲到廁所講電話、訴情衷，常從半夜11點聊到凌晨3、5點甚至7點，這樣會沒有問題嗎？

記者今天試圖聯絡蕭嘉蓉，尚未取得蕭方面的回應。

王文哲說，他是偶然地從家用USB隨身碟發現妻子與王建民的這些互訴情意對話內容，因為其父親要他顧及兩家都有孩子及保護孩子的立場，一直沒把這些對話內容證據對外曝光，但22日的週刊報導，他發現有人在帶風向，之前他已把建仔與蕭醫師的對話內容擷取，印成厚厚的3大本書，他要讓這些事實證據說話、由社會公評，也會尊重司法判決。

王文哲並質疑王建民敢說自己是衰捲人家的婚外情嗎？建仔沒有問題嗎？他擷取的對話紀錄都是證據，足足有3大本，已對此案提出上訴，日後就讓二審法官來檢視建仔與蕭醫師這件婚外情案。

王文哲並在給承審法官的1封信中批判，王建民與蕭醫師在對話紀錄中常互訴愛意情衷，2人曾都躲到廁所去聯絡通話，2人都是已婚身分，難道這樣連續幾個月從晚上11點聊到凌晨3、5點甚至7點，想你、愛你不絕於耳，互傳環抱合照還加問開心嗎？這樣沒有問題嗎？若非不倫，2人怎會背著家人半夜頻繁對話，多次曖昧單獨出遊，彼此定位，互贈貴重禮品包括名牌皮箱、手錶、貴重玉石等。

王醫師在信中懇求法官頂住外界強大壓力做出適當判決，因為在通姦除罪化之時，若民法還不能適切保障該有的夫妻配偶權，所謂配偶權就只能流於口號。

男醫王文哲控告名醫妻子蕭嘉蓉外遇王建民，並把2人一年內約4萬則的通訊對話紀錄印成3大本厚書。（記者王俊忠攝）

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