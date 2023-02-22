350年古廟常態辦愛心捐血 首推「王公好神卡」、早鳥還加送雞蛋

台南永康區大灣廣護宮將舉辦愛心捐血，贈品豐富，早鳥加送雞蛋，並首度推出「王公好神卡」。（記者吳俊鋒攝）

2023/02/22 14:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕創建迄今逾350年的台南永康區大灣廣護宮，香火鼎盛，遠近馳名，為發揮優質宗教的影響力，決定每個月舉辦2次愛心捐血活動，第1場將於本週六舉行，廟方準備了白米、口罩、眼鏡、洗衣精、衛生紙等豐富的贈品，還首度推出「王公好神卡」，以集點方式，請吃神明生的平安宴，創意十足，更有早鳥驚喜，加送限量的雞蛋1盒，希望「重賞出勇夫」，鼓勵民眾挽袖，攜手做公益。

廣護宮主委張龍泰表示，國內血庫安全存量常有不足的隱憂，因此決定常態性舉辦，讓信仰與公益結合，號召善男信女踴躍響應，加入愛心助人的行列。

副主委莊東嶧指出，在顧問團、善心企業等的支持下，本月25日的首場活動，贈品相當豐富，捐血1袋就送2公斤白米1包、抽取式衛生紙1袋、太陽眼鏡或老花眼鏡1支，還有口罩1包、洗衣精1份。

若捐血500cc，還加送2公斤白米1包，以及購物禮券，莊東嶧說，當天也推出早鳥專案，前120名更可獲贈目前正夯的雞蛋1盒。

擔任常務委員的北興里長鄭文生強調，今年度的捐血活動，時程表已經排定並公告，每個月2場；首度推出的王公好神卡，男生集滿6次、女生集滿4次，就可獲邀參加主祀神明廣惠聖王的誕辰平安宴，且公開表揚。

鄭文生提到，廣護宮為大灣境主廟，供奉的神明信眾都稱之「王公爺」，其實就是東晉名相謝安。

台南永康區大灣廣護宮將舉辦愛心捐血，贈品豐富，早鳥加送雞蛋，並首度推出「王公好神卡」。（記者吳俊鋒攝）

台南永康區大灣廣護宮將舉辦愛心捐血，贈品豐富，早鳥加送雞蛋，並首度推出「王公好神卡」。（記者吳俊鋒攝）

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