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    學甲掩埋場整地復育工程被質疑 市府：絕無填埋廢棄物或爐碴

    南市學甲掩埋場復育改建為壘球場，圖為2020年1月初完工照片。（南市環保局提供）

    南市學甲掩埋場復育改建為壘球場，圖為2020年1月初完工照片。（南市環保局提供）

    2023/02/22 14:51

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市學甲掩埋場復育改建為壘球場遭質疑，對此，南市環保局說明表示，因地方代表會主席王美雲與在地議員請託，因此編列預算將復育的學甲掩埋場作為簡易練習型壘球場，提供休閒遊憇，後續規劃、發包及施工使用材料完全依照行政院環境保護署的再利用規定，並全程監督廠商依設計圖說完成，絕無填埋廢棄物或爐碴。

    南市環保局指出，焚化再生粒料廢玻璃砂的使用為合法用途，是環保單位推動廢棄物再利用的一環，在各項法規規範下進行，再生粒料與爐碴的來源完全不同，也不容混淆。

    南市環保局局長許仁澤強調，該案在既有垃圾層覆土上使用50公分合法且可再利用於掩埋場的粒料（焚化再生粒料及廢玻璃砂），最上層披覆5公分的紅磚土或良質土，完工後，依契約規定進行竣工確認及驗收，沒有不法或浪費公帑。

    環保局表示，雖說焚化再生粒料仍有極小部份雜質無法分離，但都控制在一定比率下，大小也都符合規範在19mm以下，該球場工程每回填15公分壓實1次，經過3次壓實程序，可確保回填後的平整度，而且最表層仍有良質土及紅磚土面層，不影響後續使用安全，若表層良質土磨耗，也會適當補充良質土。

    學甲垃圾衛生掩埋場位於學甲區秀昌里，面積4.5公頃，在地民意代表及相關民間團體向環保局提出建議，希望將已封閉學甲掩埋場作為休閒遊憩使用，經討論溝通後，將學甲掩埋場部分區域設置簡易型練習壘球場。

    據了解，時代力量立委陳椒華今（22）日質疑學甲區垃圾掩埋場復育改建為壘球場，完工多年未啟用，而且不僅紅土層薄透，淺層更有碎玻璃、碎瓦片等，填埋的底渣也疑似不符規定，要求徹查。

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