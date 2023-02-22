為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南自撞事故有上升趨勢 道安會報列重點

    南市路口交通事故發生比例占6成以上，交通局改善路口標誌與動線，圖為東門路與林森路口。（南市交通局提供）

    南市路口交通事故發生比例占6成以上，交通局改善路口標誌與動線，圖為東門路與林森路口。（南市交通局提供）

    2023/02/22 14:03

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕馬路如虎口，台南交通事故有60％以上發生在路口，另外近期自撞事故有上升趨勢，南市道安會報列為重點，加強易自撞路段的工程改善與重點執法。

    南市交通局統計，去（2022）年死傷交通事故發生於路口2萬8222件、路段15838件、其他625件，路口事故約占事故總體62％，顯見路口是交通事故風險最高的地方。

    另在自撞事故統計，南市今年年1月至2月中旬共發生12件自撞A1交通事故，約占同期間A1事故36.36％，比例有上升趨勢。

    交通局表示，重點執法將以5大違規，大型車違規、酒駕、併排停車、超速、改裝危駕為重點取締項目，並於事故熱區建置科技執法設備，工程改善持續推動易肇事路段改善、無號誌路口改善、車道寬度路型檢討、校園通學環境改善等項目，同時將結合公私部門與NGO組織，深入鄰里下鄉宣導。

    交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲主持2月份道安會報，相當重視「以人為本」的用路環境，近年來陸續完成與增設夏林路與大德街口等行人專用號誌220處；西門路與北安路口等24處行人庇護島；西門路與永華路等41處行人專用時相、行人綠燈早開或早關，並改善府前路與永福路口等75處行穿線退縮，以利維護行人通行安全。

    王銘德指出，今年以機車族群、18至24歲、高齡族群為改善對象，推出交通安全提升計畫，短期加強執法力度與準度、中長期以改善道路與交通設施改善，並搭配多元管道推動交安教育宣導，期能降低交通事故。

    此外，近年更積極爭取前瞻計畫經費闢建學校通學步道，讓學生上下學不再與車爭道，目前已完成18校尚有17所學校通學步道施工中，預計今年底前全數完工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南交通事故死傷數比率居冠 交通局︰加強取締違規多宣導
    2023/01/11 09:40

    台南交通事故死傷數比率居冠 交通局︰加強取締違規多宣導
    蝦米！彰化縣交通事故死傷高居全國第5 議員要求改善
    2023/01/03 20:40

    蝦米！彰化縣交通事故死傷高居全國第5 議員要求改善

    升息避風港！朱岳中：特別股享息利雙收
    警在易肇事路段加強取締 店家掛布條抱怨擾民
    2023/01/01 14:52

    警在易肇事路段加強取締 店家掛布條抱怨擾民
    車輛不禮讓行人將加重罰鍰 王國材：立法院下週審議
    2022/12/13 15:59

    車輛不禮讓行人將加重罰鍰 王國材：立法院下週審議

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播