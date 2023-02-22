台南自撞事故有上升趨勢 道安會報列重點

南市路口交通事故發生比例占6成以上，交通局改善路口標誌與動線，圖為東門路與林森路口。（南市交通局提供）

2023/02/22 14:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕馬路如虎口，台南交通事故有60％以上發生在路口，另外近期自撞事故有上升趨勢，南市道安會報列為重點，加強易自撞路段的工程改善與重點執法。

南市交通局統計，去（2022）年死傷交通事故發生於路口2萬8222件、路段15838件、其他625件，路口事故約占事故總體62％，顯見路口是交通事故風險最高的地方。

另在自撞事故統計，南市今年年1月至2月中旬共發生12件自撞A1交通事故，約占同期間A1事故36.36％，比例有上升趨勢。

交通局表示，重點執法將以5大違規，大型車違規、酒駕、併排停車、超速、改裝危駕為重點取締項目，並於事故熱區建置科技執法設備，工程改善持續推動易肇事路段改善、無號誌路口改善、車道寬度路型檢討、校園通學環境改善等項目，同時將結合公私部門與NGO組織，深入鄰里下鄉宣導。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲主持2月份道安會報，相當重視「以人為本」的用路環境，近年來陸續完成與增設夏林路與大德街口等行人專用號誌220處；西門路與北安路口等24處行人庇護島；西門路與永華路等41處行人專用時相、行人綠燈早開或早關，並改善府前路與永福路口等75處行穿線退縮，以利維護行人通行安全。

王銘德指出，今年以機車族群、18至24歲、高齡族群為改善對象，推出交通安全提升計畫，短期加強執法力度與準度、中長期以改善道路與交通設施改善，並搭配多元管道推動交安教育宣導，期能降低交通事故。

此外，近年更積極爭取前瞻計畫經費闢建學校通學步道，讓學生上下學不再與車爭道，目前已完成18校尚有17所學校通學步道施工中，預計今年底前全數完工。

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