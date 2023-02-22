晝夜溫差大害關廟鳳梨嚴重裂果 農民：災情20年來首見

受到晝夜溫差太大的影響，早熟的關廟鳳梨嚴重裂果，區農會協助收購、加工。（記者吳俊鋒攝）

2023/02/22 13:47

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的關廟鳳梨，遠近馳名，雖然3月份才進入採收，但因近來晝夜溫差太大，已有產期調節而提早成熟的「金鑽」出現嚴重裂果，區農會今天啟動加工收購，栽種戶整車運抵、交貨，心疼不已，直嘆災情為20年來首見。

關廟區農會推廣部主任黃國斌表示，晝夜溫差在13度以上，就容易造成鳳梨裂果，目前受災品種以17號的金鑽為主；首日的收購加工，交貨量超過3公噸。

黃國斌說，由於市政府農業局委託集運，並媒合加工廠，因此啟動鳳梨裂果的收購，避免次級品流到坊間，衝擊價格，作業將持續至24日，為期3天。

收購作業在大洲集貨場展開，農會配合動員人力，全面服務，而裝籃後，將由綠園牧場進行加工，依照鳳梨的裂損情況，製作果乾或果汁。

黃國斌指出，以往鳳梨的裂果，常見於春節前後，但今年不同，已經2月下旬了，冷氣團仍接力報到，讓晝夜溫差劇烈影響的時間延長，導致農民受災較為嚴重。

黃姓農民強調，為產期調節，去年中秋進行人工催花，希望趕在3月份之前採收，避免屆時市場爆量，沒想到卻遭遇劇烈的溫差變化，有7、8成裂果，損失不貲。

農業局長李建裕提到，目前關廟鳳梨要採收的約1成，其中早熟果受到氣候影響導致裂損的平均2、30%，緊急啟動收購，會持續監控田區狀況，以採取因應措施。

受到晝夜溫差太大的影響，早熟的關廟鳳梨嚴重裂果，區農會協助收購、加工。（記者吳俊鋒攝）

受到晝夜溫差太大的影響，早熟的關廟鳳梨嚴重裂果，區農會協助收購、加工。（記者吳俊鋒攝）

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