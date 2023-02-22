學甲壘球場碎玻璃碎瓦亂入 垃圾掩埋場活化變調

時代力量立委陳椒華今（22）日揭露，學甲壘球場不僅紅土層超薄，且淺土層就能挖到碎玻璃、碎瓦片等「大秘寶」，若真的開放使用恐造成危險。（記者楊丞彧攝）

2023/02/22 12:47

〔記者楊丞彧／台北報導〕去年地方大選期間，新竹棒球場雖在球迷期盼下風光重啟，卻因場地問題釀成職棒球員受傷，引起各界對運動場地工程品質高度關注。時代力量立委陳椒華今（22）日揭露，台南市學甲區垃圾掩埋場復育工程改建為壘球場，完工多年未啟用。上週台南市政府教育局到場現勘，認定該球場規格不符合標準。經現場挖掘，不僅紅土層薄透，淺層更有碎玻璃、碎瓦片等「大秘寶」，填埋之底渣也疑似不符規定。陳椒華痛批，學甲壘球場簡直是新竹棒球場翻版，要求徹查。

陳椒華表示，以公帑興建的壘球場，就應符合工程相關品質與規範。然而，台南市環保局卻以「整地復育」為名，花了400多萬元在學甲垃圾掩埋場上蓋個根本無法使用的壘球場，每年甚至還得花30萬元維護。她質疑，台南市環保局美其名是復育，實際上是幫助消化底渣。

陳椒華指出，依照教育部體育署的簡易運動設施規範，紅土球場應有10公分厚的紅土，然而學甲壘球場僅有2公分，厚度明顯不足。接著，紅土之下依序應為15公分厚砂石壤土及15公分厚碎石級配層，但學甲壘球場輕薄的紅土層下方，就是篩分不確實的底渣。表層三公分內，竟然就挖出碎玻璃、碎磁磚、碎瓦片等雜物。陳更指控，壘球場回填的底渣經台南社區大學研究員送驗，初判疑有重金屬超標問題，超過土壤管制標準。

陳椒華痛批質疑，學甲壘球場案簡直是新竹棒球場翻版，根本是浪費公帑的公共工程弊案。若真的啟用，是否又會造成使用者受傷？而疑有重金屬的回填底渣，是否會造成使用者與周遭居民的健康危害？她呼籲政風檢調介入調查，徹查此案。

對於相關質疑，體育署運動設施組副組長蔡文娟說明，此案雖不是體育署補助，但對於運動場地，體育署都有訂出相關規範，包括紅土層、礫石層、級配品質等，地方政府都必須依照相關規定興建施作。針對現場有紅土層不足、淺層土有碎玻璃以及場地不平整等狀況，均可能造成使用者受傷。因此，體育署呼籲台南市政府應依照相關規定，打造以安全為前提、使用上無安全疑慮的球場。

公共工程委員會技術處簡任技正蔡志昌指出，再生粒料品質必須符合規範才能使用，絕不容許不合格的焚化再生粒料用於公共工程。若有重金屬檢測超標狀況，必須追查其來源，並追蹤是在哪個環節出問題。有關公共工程本體部分，要追查工程設計棍顧問公司是依據什麼標準設計出這個壘球場；若設計符合相關規定，就要追查施工是否有依據標準來施作，就設計與施工兩方面還需要進行後續調查。

環保署環境督察總隊科長呂建興表示，據台南市環保局指出，此案是2019年案件，因掩埋場使用到一定年限後封閉，希望能將上面空間進行土地活化以及復育工作。就壘球場的部分，最底下的垃圾層有先鋪一層玻璃粒料，再鋪上再生焚化粒料。而有關再生焚化粒料使用，其出廠品質必須符合規定，且使用地點也須符合規定。就此案來看，再生焚化粒料作為掩埋場填築用沒有問題。而就重金屬部分，因再生粒料與社大所提之土壤管制標準不同，必須再進行檢測，看是否符合相關標準。

陳椒華要求，環保署應採樣檢測底渣粒料重金屬是否合格，是否符合工程規範；此外，台南市府政風單位應調查此工程案是否涉及弊端，檢調也應主動立案調查。

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