歷時10年育成 台南農改場新品種紫羅蘭重瓣率可達80％

台南區農業改良場研究成果發表，新品種的紫羅蘭，重瓣率可達8成，引起矚目。（記者吳俊鋒攝）

2023/02/22 12:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕深受花藝市場歡迎的紫羅蘭，目前正是最佳產期，台南區農業改良場歷時10年的研發、培育，成功推出新品種，重瓣率高達80%，可望帶動商機。

台南農改場今天舉辦研究成果發表，去年度共24件技術移轉，以及2個植物品種權與6項專利，還有在栽培設施上的創新，達到減碳、節水的效能，符合環保、永續的概念，表現優異。

副場長陳昱初表示，去年度的技轉金額累計超過240萬元，在農委會的試驗改良單位名列前茅，省工機具、栽培技術等的研發，也都有助於提高產量，增加栽種者的收益。

現場也有結合在地食材，所推出的食農教育推廣成果，發表「田野裡的美味日常-嘉義篇」特刊，匯集各式當季料理，令人垂涎。

研究成果中，引人矚目的是高重瓣紫羅蘭新品種台南3號、4號的發表，不僅大幅降低栽培成本，殘貨率更是驟減，對農民的收入的增加很有助益。

陳昱初說，坊間常見的紫羅蘭，單瓣率與重瓣率各約一半，若要在種苗階段就進行分辨、取捨，費工又耗成本，影響農民的栽植意願。

陳昱初提到，新品種的台南3號、4號，重瓣最多達8成，被捨棄的單瓣大幅減少，等於投資報酬率高，可望帶動市場商機。

台南區農業改良場研究成果發表，新品種的紫羅蘭，重瓣率可達8成，引起矚目。（記者吳俊鋒攝）

台南區農業改良場研究成果發表，新品種的紫羅蘭，重瓣率可達8成，引起矚目。（記者吳俊鋒攝）

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